При діючій солідарній пенсійній системі молоді люди не можуть розраховувати на гідну пенсію.
Дивися повний текст При чинній пенсійній системі молодь не може розраховувати на гідну пенсію - Гетманцев.
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Додано: П'ят 22 жов, 2021 10:59
При чинній пенсійній системі молодь не може...
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Дивися повний текст При чинній пенсійній системі молодь не може розраховувати на гідну пенсію - Гетманцев.
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