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Канадський виробник Daymak представив перший прототип...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:07
Пропонуємо до обговорення:
Daymak - відома компанія, що займається виробництвом 2-колісних транспортних засобів. Нещодавно керівництво представило прототип електрокара Spiritus.
Дивися повний текст Канадський виробник Daymak представив перший прототип електромобіля
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Додано: Суб 23 жов, 2021 08:07
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