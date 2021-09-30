RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стоянка біля будинку обійдеться
до 11 тис. грн: як...

Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:29

  BIGor написав:
  unicdima написав:Требуют запретить авто обычно бездельники-нищеброды.

Амстердамцы например.


те, шо в амстердамі трохи клімат інший, я так розумію, вам якось побоку? хотілося б побачити амстердамця (та їх шанувальників) на велосипеді в ситуації, що була в нас в лютому місяця цього року.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 243 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 13:53

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Фаселес, повидалявши повідомлення якраз і доказав мої слова про ніщебродов-бездєльніков, він типовий урбанаст.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 10.06.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:19

будет только веселей
этап первый - плотность застройки по максимуму без решения какого-либо вопроса инфраструктуры
этап второй - продажа баранам новостроек по максимальной цене
этап третий - стрижка баранов на любой вид услуги по максимуму - паркоместо, детсадик, школа, бытовые услуги и так далее.

Лично удрал из Киева ещё двадцать лет назад, теперь оглядываюсь по сторонам и осознаю, шо придётся тикать ещё подальше, бо позастраивали уже и пригороды.
swan forever
 
Повідомлень: 1086
З нами з: 27.05.15
Подякував: 160 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:52

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

Деякі ТРЦ продають і місячні абонементи на парковку, приміром в Космополіті 1300грн, то чому просто на вулиці має бути в кілька разів вище?
З цим злочинним угрупуванням в КМДА треба і можна боротися, історія з евакуаторами це підтверджує.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 10.06.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 149 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 14:54

Re: Стоянка біля будинку обійдеться до 11 тис. грн: як...

unicdima написав:Деякі ТРЦ продають і місячні абонементи на парковку, приміром в Космополіті 1300грн, то чому просто на вулиці має бути в кілька разів вище?
З цим злочинним угрупуванням в КМДА треба і можна боротися, історія з евакуаторами це підтверджує.
Вулиця це комунальна власність, не має бути платні
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3659
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Плату за паркування біля власних будинків у Києві...
R2 » Нед 10 жов, 2021 07:32
4 579
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 жов, 2021 18:40
summacut
Експерт підрахував, у яку суму українцям обійдеться...
R2 » Чет 30 вер, 2021 20:12
1 305
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 вер, 2021 20:12
summacut
Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 14:01
1 171
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 14:01
mapamapa

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (2498)
24.10.2021 15:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.