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Україна запропонувала РФ
50% знижку на додатковий...

Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:02

Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...

Пропонуємо до обговорення:
Україна запропонувала Росії знижку на додатковий транзит газу до Європи, щоб збільшити постачання та полегшити енергетичну кризу в регіоні.

Дивися повний текст Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий транзит газу до Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:02

Україна запропонувала своїм громадянам 50% знижку на транзит газу до споживачів.
tvd4
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:17

Оце по брацьки :D
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:24

Цирк уехал, а клоуны остались ;)

  moldashavanin написав:совсем жопа с газом . дайте возможность воровать газ


Все нормально у Украины с газом-у нас его полно можем даже с соседями делиться безвозмездно, например предложила Молдове 1 миллиард кубов безвозмездно отдать в долг, по нынешним ценам это больше миллиарда долларов и это при том что Украина сама занимает для себя под высокие проценты за пользование деньгами, а молдаване отдадут потом как нибудь может быть газ, правда есть и другой вариант, что это взятка молдаванам за закрытие дела в Молдове о похищении судьи Чауса в Кишиневе, читал и такую версию на одном из молдавских сайтов-если так то есть вариант, что не то что не заплатят за пользование но и за сам газ не отдадут денег, но что тот ярд кубов газа/долларов для Киевского режима, не из своего же кармана взяли.
Востаннє редагувалось Михалыч в Суб 23 жов, 2021 13:33, всього редагувалось 3 разів.
Михалыч
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:24

Это даже не испанский стыд (
Gippo
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 13:39

Re: Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...

Цель газпромовской политики это уничтожение ГТС Украины, а после этого зажим гениталий ЕС в газовых тисках.. финансы для них вторичны.. и тут на тебе вылазит такое чудо как Янелох с 50% .. и все бы ничего что на него посмотрят как на дурачка оторванного от реальности.. но ведь он нас с вами позорит((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:58

Газ во временное пользование Молдове, скидка 50% на транзит воздуха. Газпром прикрутит вентиль на южном направлении так, нет контракта на поставку газа в Молдову, тогда посмотрим.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 00:16

  Джон написав:Цель газпромовской политики это уничтожение ГТС Украины, а после этого зажим гениталий ЕС в газовых тисках.. финансы для них вторичны.. и тут на тебе вылазит такое чудо как Янелох с 50% .. и все бы ничего что на него посмотрят как на дурачка оторванного от реальности.. но ведь он нас с вами позорит((.

Как уничтожение ГТС Украины может помочь зажиму ЕС в газовых тисках? Или Украина будет перепродавать газ в ЕС дешевле газпромовской цены?
di2gard
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 07:39

Re: Україна запропонувала РФ 50% знижку на додатковий...

и тут какое-то радостное веселье по поводу газа...

основная цель Газпрома - это уйти от транзита через Украины, отсюда все танцы с бубнами. а для чего это - чтобы потом нам руки выкручивать. никакой экономики, одна политика шантажа.

снижение цены транзита газа - показать, что отсутствие транзита не из-за экономических причин, а опять же шантаж - ничего личного.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:40

А для своих граждан, тем временем, готовится повышение оплаты за транзит в несколько раз.
N0mad
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