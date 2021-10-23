На курс української нацвалюти в листопаді впливатимуть як зовнішні, так і внутрішні чинники.
Дивися повний текст Скільки даватимуть за долар в листопаді: прогнози українських банкірів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 жов, 2021 22:05
Скільки даватимуть за долар в листопаді: прогнози...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки даватимуть за долар в листопаді: прогнози українських банкірів.
Додано: Суб 23 жов, 2021 22:05
Я бы даже поставил бы вопрос иначе:
во что будут давать за доллар в ноябре?
|