Fiat Pulse - представник кросоверів B-класу, створений на основі хетчбека Argo, який є ітерацією Європейського Punto в Латинській Америці.
Дивися повний текст Fiat представив компактний кросовер Pulse за 14 тисяч доларів.
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Додано: Нед 24 жов, 2021 07:45
Fiat представив компактний кросовер Pulse за 14 тисяч...
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Дивися повний текст Fiat представив компактний кросовер Pulse за 14 тисяч доларів.
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