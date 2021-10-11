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Радницю голови ЮСБ Банку
судитимуть за розтрату понад...

Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:00

Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад...

Пропонуємо до обговорення:
До суду скеровано обвинувальний акт стосовно радниці голови правління Юніон Стандард Банку за фактом розтрати понад 384 млн грн банку.

Дивися повний текст Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад 384 млн грн.
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советница способствовала?! зиц-председатель похоже
ruslan42212
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