До суду скеровано обвинувальний акт стосовно радниці голови правління Юніон Стандард Банку за фактом розтрати понад 384 млн грн банку.
Дивися повний текст Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад 384 млн грн.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 09:00
Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад...
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Дивися повний текст Радницю голови ЮСБ Банку судитимуть за розтрату понад 384 млн грн.
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