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Заборона на кредитування
з власної згоди

Заборона на кредитування з власної згоди
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:08

Заборона на кредитування з власної згоди

Доброго дня! в мене така проблема. Рідна мені людина, ніде не офіційно не працююча постоянно бере кредит (коли знаходиться в ннеадекватному стані). Чи є якийсь механізм, який заборонить брати кредити (зі згоди самого позичальника). Тому що коли він знаходиться в адекватному стані він готовий підписати документи, заблокувати себе і т.д. Можливо хтось мав подібну практику??? Всім дяакую за допомогу!!!!
boykopst
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:43

  boykopst написав:Доброго дня! в мене така проблема. Рідна мені людина, ніде не офіційно не працююча постоянно бере кредит (коли знаходиться в ннеадекватному стані). Чи є якийсь механізм, який заборонить брати кредити (зі згоди самого позичальника). Тому що коли він знаходиться в адекватному стані він готовий підписати документи, заблокувати себе і т.д. Можливо хтось мав подібну практику??? Всім дяакую за допомогу!!!!

Вихід: визнати її через суд недієздатною або обмежено дієздатною.
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:48

Son of Sun
Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною:

- над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка;

- недієздатна фізична особа не має право вчиняти будь-які правочини;

- правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун;

- відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун;
boykopst
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 10:56

  boykopst написав:Son of Sun
Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною:

- над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка;

- недієздатна фізична особа не має право вчиняти будь-які правочини;

- правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун;

- відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун;

і що?
Як кредит брати і витрачати його, то він адекватний, а як його повертати, то він вже не розуміє, що робить?
Son of Sun
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 11:10

Son of Sun візьме знову кредит і відповідати опікунові, тобто колозамкнулося??
boykopst
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