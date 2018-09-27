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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:08
Заборона на кредитування з власної згоди
Доброго дня! в мене така проблема. Рідна мені людина, ніде не офіційно не працююча постоянно бере кредит (коли знаходиться в ннеадекватному стані). Чи є якийсь механізм, який заборонить брати кредити (зі згоди самого позичальника). Тому що коли він знаходиться в адекватному стані він готовий підписати документи, заблокувати себе і т.д. Можливо хтось мав подібну практику??? Всім дяакую за допомогу!!!!
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:43
Вихід: визнати її через суд недієздатною або обмежено дієздатною.
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:48
Son of Sun
Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною:
- над недієздатною фізичною особою встановлюється опіка;
- недієздатна фізична особа не має право вчиняти будь-які правочини;
- правочини від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун;
- відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою, несе її опікун;
Додано: Пон 25 жов, 2021 10:56
і що?
Як кредит брати і витрачати його, то він адекватний, а як його повертати, то він вже не розуміє, що робить?
Додано: Пон 25 жов, 2021 11:10
Son of Sun візьме знову кредит і відповідати опікунові, тобто колозамкнулося??
Додано: Пон 25 жов, 2021 16:00
Re: Заборона на кредитування з власної згоди
А як візьме кредит, якщо не може вчиняти правочини?
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:36
Вроде бы невозможно запретить кредитование. С запретом людей в долги загонять будет проблематично.
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:57
Re: Заборона на кредитування з власної згоди
потретируйте кредбюро, в обоих есть запреты на оформление кредита
конечно, придется потратиться: 500/год в одном (второй год будет скидка, 350 кажется) и 150/2 года в другом
P.S. это, конечно, может не действовать на кредитоналивайки, но на банки 99% должно
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:04
Встречал в интернетах такой "лайфхак": подать заяву об утере паспорта.
Каких-то "сложных" правочинов, в т.ч. открытие счёта, оформление кредита, - будет невозможно сделать, но на базовые бытовые потребности это не влияет
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