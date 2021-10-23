Главное молдаванам в долг не давать, а то эти голодранцы никогда не вернут.
Деньги утром, вечером стулья.
Продадим по 1500, купим по 1000, нормально заработаем!!!
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Додано: Вів 26 жов, 2021 12:22
Главное молдаванам в долг не давать, а то эти голодранцы никогда не вернут.
Деньги утром, вечером стулья.
Продадим по 1500, купим по 1000, нормально заработаем!!!
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:51
Re: Україна в разі необхідності продасть Молдові 700 млн...
Поправлюсь. Уточнил, подписали соглашение таки с другой гос.компанией-посредником, молдавский аналог нашего нафтогаза. Тоже, "не сеет, не пашет, не строит", просто ̶г̶о̶р̶д̶и̶т̶с̶я̶ ̶о̶б̶щ̶е̶с̶т̶в̶е̶н̶н̶ы̶м̶ ̶с̶т̶р̶о̶е̶м̶ скупает у тамошних производителей энергоресурс и продает потребителю по той цене, какую укажет кабмин. Компания раньше торговала электричеством, а потом ей разрешили и газом приторговывать.
Короче, один посредник другому чего то наобещал. А откуда возьмут тот газ - неизвестно.
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