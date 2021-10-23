Про це повідомляється в постанові Кабміну.
Дивися повний текст Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 15:36
Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Які документи будуть перевіряти в Україні під час карантину.
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:51
100%
Собственно, почему это все полная подуголовная ересь я описал в соседней ветке Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:01
Шось пороблено в этой стране!
Привет, немытыя, не ждали, а мы припёрлись))
Додано: Пон 25 жов, 2021 22:42
А анализы на СПИД, сифилис, хламидиоз, герпес им не нужен? Может им кал сдать прямо в клешни?
Додано: Пон 25 жов, 2021 23:30
Я что-то не понял. Иду я по учлице, и у меня проверяют ковид-сертификат? Нафига? Ну нет его, что дальше? Где написано, что я должен дома сидеть без него?
Додано: Вів 26 жов, 2021 00:28
Про Національну поліцію
Стаття 8. Законність
1. Поліція діє виключно на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією та законами України.
(А постановления Кабмина сюда не относятся).
2. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно незаконні розпорядження та накази.
3. Накази, розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України.
(33 статья КУ нам позволяет свободно передвигаться, а 63 статья позволяет не давать данные что могут быть использованы против самого человека).
Додано: Вів 26 жов, 2021 07:36
Не можу зрозуміти: зупинили мене, запитали довідку про вакцинацію, я відповів, що в мене такої немає.
І що дальше????
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