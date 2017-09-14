RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:06

_hunter

_hunter

Если те 6 лямов правильно подготовились к "пересчету" - вряд тцкшнки эти билеты напарят кому-то в промышленных масштабах..


Як 6 млн могли «правильно підготуватись»?
Ви десь бачили таку кількість переоформлень авто чи нерухомості ? Чи ці мільйони звільнились з офіційної роботи? Ні, все це у цих людей є.
Спитайте у Флаймана, на кого він кавалірки переоформив. Ні на кого.
3
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:08

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою.

Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?

......
Хтось з цими штрафами дотягне до кінців війни і (ІМХО) все одно колись їх заплатить. А гроші «колись» треба будуть не менше ніж зараз.
......

Оно-то да, но 25к по 40 за $ и по 120 - это несколько разные 25к ;)
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:17

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою.

Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?


1. Озвучені вами задачі не стоять на повістці 😅
2. Ну для когось наявність такого штрафу може бути і поштовхом піти в ТЦК.
3. Для когось 17 тис не супер гроші і він поповнить держбюджет.
4. Хтось не стане платити одразу і можливо колись отримає рішення ДВС про примусове стягнення і зупинку авто на стацпосту з автоматичною камерою. А далі таки заплатять штраф. Як мінімум.

Хтось з цими штрафами дотягне до кінців війни і (ІМХО) все одно колись їх заплатить. А гроші «колись» треба будуть не менше ніж зараз.

Всі люди різні, і рішення також будуть різні.
Але в будь якому разі на те він і закон, що має бути механізм покарання за його невиконання.

Хотаб, ти ковід сертифікати пам'ятаєш?
з 24.02.22 всім чомусь стало на них пох. Епідемія завершилась в один день.
Так само буде з обліками, бронями, відстрочками....
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:24

  ЛАД написав:Тут сегодня была речь о Китае.
Интересная статья - https://www.bloomberg.com/news/features/2025-09-22/china-floods-world-with-record-amount-of-cheap-goods-after-trump-s-tariffs?srnd=homepage-europe
Китай наводняет мир дешевым экспортом после введения пошлин Трампа

.........
«Китай продемонстрировал способность выходить на другие рынки и занимать свою долю за рубежом, и эта тенденция, вероятно, сохранится», — сказал Вулф. «Не думаю, что Китай столкнётся с сокращением экспорта до конца года».

Увы, но да: недавно заказал у китайцев пепяку на замену старой (от американцев). Просто потому, что стоит чуть ли не вполовину меньше. При прочих равных...
И это когда тут "практик" рассказывает сказки, что они Теслу собрать несмогли. :D
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:39

  UA написав:
  Hotab написав:
  BIGor написав:[
Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?


1. Озвучені вами задачі не стоять на повістці 😅
2. Ну для когось наявність такого штрафу може бути і поштовхом піти в ТЦК.
3. Для когось 17 тис не супер гроші і він поповнить держбюджет.
4. Хтось не стане платити одразу і можливо колись отримає рішення ДВС про примусове стягнення і зупинку авто на стацпосту з автоматичною камерою. А далі таки заплатять штраф. Як мінімум.

Хтось з цими штрафами дотягне до кінців війни і (ІМХО) все одно колись їх заплатить. А гроші «колись» треба будуть не менше ніж зараз.

Всі люди різні, і рішення також будуть різні.
Але в будь якому разі на те він і закон, що має бути механізм покарання за його невиконання.

Хотаб, ти ковід сертифікати пам'ятаєш?
з 24.02.22 всім чомусь стало на них пох. Епідемія завершилась в один день.
Так само буде з обліками, бронями, відстрочками....

«хочешь я сделаю так, что ты забудешь о своей боли? Я сломаю тебе палец и у тебя будет новая, более сильная боль». (Майор Пейн)
Треба розпочати ядерну війну, щоб списались всі борги по попередній, менш значущій проблемі?


Оно-то да, но 25к по 40 за $ и по 120 - это несколько разные 25к ;)


120 то пісями по воді виляно. А от свою націнку ДВС обовʼязково зробить
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 27 вер, 2025 14:49, всього редагувалось 2 разів.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:39

BIGor

  Hotab написав:
  BIGor написав:
  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою.

Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?


1. Озвучені вами задачі не стоять на повістці 😅
2. Ну для когось наявність такого штрафу може бути і поштовхом піти в ТЦК.
3. Для когось 17 тис не супер гроші і він поповнить держбюджет.
4. Хтось не стане платити одразу і можливо колись отримає рішення ДВС про примусове стягнення і зупинку авто на стацпосту з автоматичною камерою. А далі таки заплатять штраф. Як мінімум.

Хтось з цими штрафами дотягне до кінців війни і (ІМХО) все одно колись їх заплатить. А гроші «колись» треба будуть не менше ніж зараз.

Всі люди різні, і рішення також будуть різні.
Але в будь якому разі на те він і закон, що має бути механізм покарання за його невиконання.

Ну все скатується до перерозподілу грошей з приватних рук до державних. А держава як ми знаємо дуже неефективний розподілювач грошей.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:42

ЛАД

  Hotab написав:........
2. Ну для когось наявність такого штрафу може бути і поштовхом піти в ТЦК.
3. Для когось 17 тис не супер гроші і він поповнить держбюджет.
4. Хтось не стане платити одразу і можливо колись отримає рішення ДВС про примусове стягнення і зупинку авто на стацпосту з автоматичною камерою. А далі таки заплатять штраф. Як мінімум.
.....
Не особо изучал эти постановления, сами понимаете, для меня не очень актуально.
Но, насколько помню, там дело не ограничивается штрафами и зупинкой авто. Дальше могут быть и более серьёзные наказания.
Было бы желание. А не так, как с СЗЧ.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:48

_hunter

  Hotab написав:
Оно-то да, но 25к по 40 за $ и по 120 - это несколько разные 25к ;)

120 то пісями по волі виляно. А от свою націнку ДВС обовʼязково зробить

Согласен: консервативный прогноз - ближе к 200.
зробить обовʼязково - аж 10%, если не путаю.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 13:54

jump

Кадровий голод в Україні: мігранти з Азії заміщають молодих працівників, які виїхали, — BBC :shock:

Після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18-22 років виїзд за кордон в Україні посилилася проблема відтоку молодих кадрів. Український бізнес уже стикається з кадровим дефіцитом і компенсує його завдяки залученню іноземців, насамперед із Південної Азії.

В Україну вже запрошують трудових мігрантів з Індії та Бангладеш — переважно це різноробочі, логісти, водії та зварювальники. У матеріалі української служби BBC йдеться про те, що ситуація із залученням робочої сили з-за кордону зумовлена відтоком молодих фахівців з України.
https://focus.ua/uk/economics/726169-kr ... bangladesh
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 14:29

Shaman

  ЛАД написав:
  Shaman написав:Україна готова говорити про зупинку по лінії фронту, якщо завтра буде припинення вогню — Зеленський
«Якщо розглядати сьогодні і завтра буде припинення вогню, за умови, що всі розуміють, що в нас немає сили, аби повернути території назад, то ми готові говорити про це. Ми готові повернути це назад колись у майбутньому дипломатичним шляхом, а не збройним. І я думаю, що це гарний компроміс для кожного», — зазначив президент, додавши, що територіальні питання можна вирішити шляхом діалогу «з меншими втратами».

так вже зрозуміло? чи дехто все одно не бачить готовності України до перемир'я? й відповідно не хоче бачити, що до перемовин не готова саме Раші - всі ці останні роки...
Сегодня, похоже, Украина (Зеленский) уже готова.
Но по той же ссылке следующий абзац:
Раніше Зеленський заявляв, що будь-які територіальні поступки України стануть для російського диктатора Володимира Путіна плацдармом для подальшої агресії проти всієї Європи.

одне інше не виключає. так, у випадку припинення бойових дій в Україні, провокації продовжаться в інших місцях. Раша вже дійшла до стадії, коли не зможе зупинитися воювати...
