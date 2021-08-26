Именно так и есть. И, что самое печальное, большинство это *овно хавают черпаками, еще и за добавкой толпятся
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 25 жов, 2021 20:47
Именно так и есть. И, что самое печальное, большинство это *овно хавают черпаками, еще и за добавкой толпятся
Додано: Вів 26 жов, 2021 06:03
Но видь кому то придётся ответить за этот геноцид? Хоть в пределах страны, или проглотил, как мы и делаем со времен независимости?
Додано: Вів 26 жов, 2021 06:55
EKO
Йес Сан-Франциско! - кричал? Куда прётесь, в ЕС, а там штрафы придумывать горазды, что сейчас в Италии происходит? Говоришь незаконно, вот иди и в суде доказывай когда выпишут. Сколько времени и нервов потратишь. Идти на баррикады или уколоться. Последствия от баррикад мы знаем, хуже чем от укола. Раньше нужно было мозгами думать, когда на первые баррикады пёрлись и я очень рад что расхлёбываем. А ненавистный всеми Батька чиновников разносит за то, что те начали людей штрафовать.
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:11
Если бы батька ещё бацыллы мог запугать как своих министров, то цены бы ему небыло.
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:41
Да с удовольствием бы послал, но столкнулся с тем, что когда этот трутень решил скласти постанову, то ему нельзя не то, чтобы запретить, но и хоть как-то повлиять на него. На меня выписали постанову за то, что при въезде на перекресток с круговым движением я не включил левый поворот :-) аж смешно, но это чучело забрало права, село к себе в автомобиль и склала постанову и что делать??? за 500 грн в суд идти??? Ублюдки, убивать их всех надо
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:14
Re: Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»
Ну, как человек, проработавший более 7 лет в автошколе, скажу вам по поводу круга вот что:
У нас круговое движение осуществляется против часовой стрелки. Круг в этом случае стоит рассматривать как главную дорогу, а поэтому для въезда-выезда на него действуют все соответствующие правила. А именно,при въезде на круг (перекресток с круговым движением) наши ПДД не требуют включать поворот, не важно сколько полосная дорога, если четко двигаться прямо в своей полосе.
В то же время,съезжая с круга направо, водитель должен занять крайний правый ряд, и включить "поворотник", чтобы продемонстрировать другим участникам движения свое намерение съехать с круга на ближайшем повороте.
Выезд с круга можно осуществлять только с правой полосы. Для этого заранее нужно начать перестроится вправо и включить правый "поворотник".
По поводу оспорить как. Так легко. Пусть "контора пишет". А вы потом в протоколе указываете, что не згоден, не порушував, пояснення надам пізніше у суді, у письмовому вигляді. А там, если вызовут в суд, сослаться на, то что по этим вещам есть решения судов, вступившие в силу, которые признали, что согласно ПДД это не нарушение и так можно делать (точнее не делать). Например, №753/1342/16-а, №876/5807/17, №876/20/18
А сержант пусть себе бумагу марает, ему план надо выполнять
Додано: Вів 26 жов, 2021 18:24
Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення
Держава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.
Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.
У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.
{Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}
Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів.
{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}
Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.
zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
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