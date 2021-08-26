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Хто має сплачувати штраф, якщо
пасажир не має «ковідних»...

Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 20:47

  Tamagoch написав:но люди настолько неграмотны, что думают нужен сертификат для поездки Бровары-Киев... или Троещина-Виноградарь.... расчет на это, скорее всего - "мы создадим дурные правила, все равно 73% на них поведутся, а как известно 70% достаточно для успешной вакцинации" :mrgreen:

Именно так и есть. И, что самое печальное, большинство это *овно хавают черпаками, еще и за добавкой толпятся :?
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:03

Но видь кому то придётся ответить за этот геноцид? Хоть в пределах страны, или проглотил, как мы и делаем со времен независимости?
acidfcid
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 06:55

EKO
Йес Сан-Франциско! - кричал? Куда прётесь, в ЕС, а там штрафы придумывать горазды, что сейчас в Италии происходит? Говоришь незаконно, вот иди и в суде доказывай когда выпишут. Сколько времени и нервов потратишь. Идти на баррикады или уколоться. Последствия от баррикад мы знаем, хуже чем от укола. Раньше нужно было мозгами думать, когда на первые баррикады пёрлись и я очень рад что расхлёбываем. А ненавистный всеми Батька чиновников разносит за то, что те начали людей штрафовать.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:11

  Попаданец написав:EKO
Йес Сан-Франциско! - кричал? Куда прётесь, в ЕС, а там штрафы придумывать горазды, что сейчас в Италии происходит? Говоришь незаконно, вот иди и в суде доказывай когда выпишут. Сколько времени и нервов потратишь. Идти на баррикады или уколоться. Последствия от баррикад мы знаем, хуже чем от укола. Раньше нужно было мозгами думать, когда на первые баррикады пёрлись и я очень рад что расхлёбываем. А ненавистный всеми Батька чиновников разносит за то, что те начали людей штрафовать.


Если бы батька ещё бацыллы мог запугать как своих министров, то цены бы ему небыло.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:41

Да с удовольствием бы послал, но столкнулся с тем, что когда этот трутень решил скласти постанову, то ему нельзя не то, чтобы запретить, но и хоть как-то повлиять на него. На меня выписали постанову за то, что при въезде на перекресток с круговым движением я не включил левый поворот :-) аж смешно, но это чучело забрало права, село к себе в автомобиль и склала постанову и что делать??? за 500 грн в суд идти??? Ублюдки, убивать их всех надо
petrenko_olvas
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:14

Re: Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»

  petrenko_olvas написав:при въезде на перекресток с круговым движением я не включил левый поворот

Ну, как человек, проработавший более 7 лет в автошколе, скажу вам по поводу круга вот что:

У нас круговое движение осуществляется против часовой стрелки. Круг в этом случае стоит рассматривать как главную дорогу, а поэтому для въезда-выезда на него действуют все соответствующие правила. А именно,при въезде на круг (перекресток с круговым движением) наши ПДД не требуют включать поворот, не важно сколько полосная дорога, если четко двигаться прямо в своей полосе.
В то же время,съезжая с круга направо, водитель должен занять крайний правый ряд, и включить "поворотник", чтобы продемонстрировать другим участникам движения свое намерение съехать с круга на ближайшем повороте.
Выезд с круга можно осуществлять только с правой полосы. Для этого заранее нужно начать перестроится вправо и включить правый "поворотник".

По поводу оспорить как. Так легко. Пусть "контора пишет". А вы потом в протоколе указываете, что не згоден, не порушував, пояснення надам пізніше у суді, у письмовому вигляді. А там, если вызовут в суд, сослаться на, то что по этим вещам есть решения судов, вступившие в силу, которые признали, что согласно ПДД это не нарушение и так можно делать (точнее не делать). Например, №753/1342/16-а, №876/5807/17, №876/20/18
А сержант пусть себе бумагу марает, ему план надо выполнять 8)
EKO
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 18:24

  EKO написав:Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документов

Ответ: - никто.
Первое, потому что, нет таких документов единого образца, утвержденных согласно украинского законодательства, которые обязаны иметь с собой пассажиры для передвижения по стране - как "ковидные" 8)


Второе, у Кабмина нет полномочий устанавливать штрафы за что либо - это прерогатива административного кодекса, который принимает Верховная Рада.
Ссылка на статью админкодекса 44-3. Нарушение правил относительно карантина людей. - не катит, там нет ничего о том, что прививка от "ковид" обязательна и без нее запрещено передвигаться по Украине.
Статья 12 Закона Украины О защите населения от инфекционных болезней. Профилактические прививки
Профилактические прививки против дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза являются обязательными и включаются в календарь прививок.
https://urst.com.ua/ru/o_zaschite_nasel ... zney/st-12

Это весь перечень обязательных прививок.

Запрещать или ограничивать на основании отсутствия прививки передвижение граждан транспортом - Кабмин не имеет полномочий, а в мирное время это вообще запрещено Конституцией. Обязывать граждан за свой счет делать какие либо медицинские тесты и затем требовать от них их предъявить кому попало, для того, чтобы их куда либо допустили - тоже самое.

А в обязанности перевозчика, в свою очередь, не входит проверка у пассажиров наличия или отсутствие медицинских справок и выяснений у здоровых людей, какие он делал прививки в своей жизни. Это конфиденциальная медицинская информация, защищенная законом. И уж тем более тем более противозаконно за отказ в предоставлении такой информации - полиции за это штрафовать, так как, согласно Закона о полиции, на основании которого они и осуществляют свои функции,причем исключительно в рамках его положений, таких полномочий им там не прописано.

От этих профнепригодных что, уже даже первокурсники с юрфака сбежали, что они такое исполняют?
Это ж сменится власть и даже догонять повода искать не придется, бери и сажай по 364.
И никакой весны ждать не надо :twisted:

Стаття 30. Запобігання інфекційним захворюванням, небезпечним для населення

Держава забезпечує планомірне науково обгрунтоване попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань.

Особи, які є носіями збудників інфекційних захворювань, небезпечних для населення, усуваються від роботи та іншої діяльності, яка може сприяти поширенню інфекційних хвороб, і підлягають медичному нагляду і лікуванню за рахунок держави з виплатою в разі потреби допомоги по соціальному страхуванню. Щодо окремих особливо небезпечних інфекційних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи в порядку, встановленому законами України.

У разі загрози виникнення або поширення епідемічних захворювань Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом можуть запроваджуватися особливі умови і режими праці, навчання, пересування і перевезення на всій території України або в окремих її місцевостях, спрямовані на запобігання поширенню та ліквідацію цих захворювань.

{Частина третя статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5460-VI від 16.10.2012}

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування зобов'язані активно сприяти здійсненню протиепідемічних заходів.

{Частина четверта статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3611-VI від 07.07.2011}

Перелік особливо небезпечних і небезпечних інфекційних захворювань та умови визнання особи інфекційно хворою або носієм збудника інфекційного захворювання визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я і публікуються в офіційних джерелах.


zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:05

Re: Хто має сплачувати штраф, якщо пасажир не має «ковідних»

  EKO написав:Ст. 32 Конституції України проголошує право людини на невтручання в її особисте і сімейне життя,

Абсолютно "не в тему". Я бы еще понял, если бы Вы начали цитировать Закон про Охорон у здоровья. Согласно Вашей логике, когда инспектор предложит водителю "подышать в трубочку", то он ему может сказать - "состояние моего здоровья - это моя персональная информация и я не даю вам право на владение ею!" так ? Самому не смешно ? :)
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 21:27

  EKO написав:
  petrenko_olvas написав:при въезде на перекресток с круговым движением я не включил левый поворот

Ну, как человек, проработавший более 7 лет в автошколе, скажу вам по поводу круга вот что:

У нас круговое движение осуществляется против часовой стрелки. Круг в этом случае стоит рассматривать как главную дорогу, а поэтому для въезда-выезда на него действуют все соответствующие правила. А именно,при въезде на круг (перекресток с круговым движением) наши ПДД не требуют включать поворот, не важно сколько полосная дорога, если четко двигаться прямо в своей полосе.
В то же время,съезжая с круга направо, водитель должен занять крайний правый ряд, и включить "поворотник", чтобы продемонстрировать другим участникам движения свое намерение съехать с круга на ближайшем повороте.
Выезд с круга можно осуществлять только с правой полосы. Для этого заранее нужно начать перестроится вправо и включить правый "поворотник".

По поводу оспорить как. Так легко. Пусть "контора пишет". А вы потом в протоколе указываете, что не згоден, не порушував, пояснення надам пізніше у суді, у письмовому вигляді. А там, если вызовут в суд, сослаться на, то что по этим вещам есть решения судов, вступившие в силу, которые признали, что согласно ПДД это не нарушение и так можно делать (точнее не делать). Например, №753/1342/16-а, №876/5807/17, №876/20/18
А сержант пусть себе бумагу марает, ему план надо выполнять 8)


не слід бути таким категоричним, тому що рух по колу (як і на будь-якому іншому перехресті) дуже часто регулюється знаком 5.16, і тоді з'їзджати (повертати) можна не тільки з крайньої правої смуги. так що не все так однозначно як видається на перший погляд. і питання статті, до якої ці всі обговорення, це стосується теж :wink:
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