Про це йдеться в повідомленні компанії.
Дивися повний текст За 9 місяців «Укртелеком» збільшив дохід на 7% до 5 млрд гривень.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:03
За 9 місяців «Укртелеком» збільшив дохід на 7% до 5 млрд...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 9 місяців «Укртелеком» збільшив дохід на 7% до 5 млрд гривень.
Додано: Вів 26 жов, 2021 09:03
Это и понятно,потому как телеком повышает свои тарифы два раза в год.Уже обошли мобильных операторов.Месячная абонплата перевалила за 200гривен.
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