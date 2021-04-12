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Для поліцейських розробили
значки про вакцинацію: що...

Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57

Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Свобода слова" на ICTV.

Дивися повний текст Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57

Пилите Шура, пилите ... :) А давайте каждому полицейскому мигалку на голову прикрепим, тоже так идея ничего ;) И деньги освоим и каждый издали будет знать что это полицейский при исполнении.
Igorten
 
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