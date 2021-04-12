Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Свобода слова" на ICTV.
Дивися повний текст Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57
Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть.
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57
Пилите Шура, пилите ... А давайте каждому полицейскому мигалку на голову прикрепим, тоже так идея ничего И деньги освоим и каждый издали будет знать что это полицейский при исполнении.
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