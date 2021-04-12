Про це заявив глава МВС Денис Монастирський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ефір "Свобода слова" на ICTV.
Дивися повний текст Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57
Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для поліцейських розробили значки про вакцинацію: що вони означатимуть.
Додано: Вів 26 жов, 2021 10:57
Пилите Шура, пилите ... А давайте каждому полицейскому мигалку на голову прикрепим, тоже так идея ничего И деньги освоим и каждый издали будет знать что это полицейский при исполнении.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:02
Cмайлики будут носить. Идиотия какая-то нараставет. такое год назад не выбрасывали.
Додано: Вів 26 жов, 2021 17:42
Вспомнилось одно стихотворение:
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак ГТО
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же значков -
Каждый
К труду-обороне
Готов!
Самуил Маршак
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 32 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|