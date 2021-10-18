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Чиновники КМДА вкрали 12 млн гривень, виділених на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:55
Пропонуємо до обговорення:
Чиновників департаменту комунальної власності КМДА викрили у розкраданні бюджетних коштів.
Дивися повний текст Чиновники КМДА вкрали 12 млн гривень, виділених на цифрову трансформацію — СБУ
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Додано: Вів 26 жов, 2021 14:55
Ще один доказ моїм словам, що сучасна КМДА це злочинне угрупування.
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