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Чиновники КМДА вкрали 12 млн
гривень, виділених на...

Чиновники КМДА вкрали 12 млн гривень, виділених на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:55

Чиновники КМДА вкрали 12 млн гривень, виділених на...

Пропонуємо до обговорення:
Чиновників департаменту комунальної власності КМДА викрили у розкраданні бюджетних коштів.

Дивися повний текст Чиновники КМДА вкрали 12 млн гривень, виділених на цифрову трансформацію — СБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 14:55

Ще один доказ моїм словам, що сучасна КМДА це злочинне угрупування.
unicdima
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