Шмигаль: держрегулювання цін на соціально значущі товари...
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_hunter Список социально значимых товаров не менялся, начиная с 2002г., именно тогда Кабинет Министров Украины принял постановление от 13.06.2002 № 803, Источник: https://trademaster.ua/articles/671 Пункт 15 постановления -подсолнечное масло рафинированное,фасованое.