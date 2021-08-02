Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Ви вже колись озвучували другий варіант-вдало одружитися
Так, я теж, наче пригадую цей варіант.
Тож, або красти, або вдало одружитися. (Ну, Успіх, запропонував би пробувати себе в різних бізнесах, поки молодий і ентузіазму два вагона) Але зараз хочу зупинитись саме на вищенаписаних двох варіантах - красти, або вдало одружитися.
І щось так сумно стало, якщо глибоко про це подумати... Отакий стоїш біля печі, де палає вогонь і купа червоного жару... - і береш "чесність" - та кидаєш в пічку... - береш "справжню любов/кохання" і теж - в пічку! - а потім, взаgfгалі, "все ДОБРО" кидаєш в пічку і зачиняєш дверцята... Потім, відійшовши від печі, бачиш, що залишилась чорна купа "зла"... - а до тебе підходить чорт і міцно тисне тобі руку!
То називається здоровий цинізм.
Насколько я могу судить по своему окружению которое меня окружало с момента развала союза(а там мягко говоря было весьма непростое и небедное часто окружение) - "вдало одружитися" и есть здоровый цинизм. Потому что красть пересичному(вагонами) негде и ж*** будет "бо-бо". Если недотруп найдут.
Bolt написав:Щенген, то те що збудували на залишках гальванічного цеха завода Автонавантажувачів?! 😎
то є так такий вже район. колекторно-очисний
біля Долярекового ситі Можливо Ви звертали увагу на канал з водою по вулиці Рудненській що тікає кудись під землю коло Протезного заводу? А широченний та майже сухий тунель що виходить з-під вулиці Широкої коло ОККО?
Ось на фото підземелля Левандівки. Прямо пішов тунель на вулицю Широку аж до Головного Вокзалу. Праворуч кругла труба до Протезного заводу і на вулицю Рудненську. Обидві притоки замулені, вода там стояча по коліна. В інших ділянках того ж колектора вода тече по центру, її не більше 10см, йти значно легше.