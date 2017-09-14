По всей видимости, речь об использовании тепловизоров и ночников. Это разные приборы.
Додано: Суб 27 вер, 2025 06:17
Додано: Суб 27 вер, 2025 07:22
Почитайте про FLIR.
Бомбічна штука, на відстані кількох кілометрів вночі видно як «любляться» зайці. Ясна справа з вимірюванням відстані.
Встановлюється навіть на вітчизняні машини, але з додатковим глибоким переобладнанням: крім самого пристрою змонтованим під вертольотом , в кокпіт є величезний екран , а в вантажній кабіні оператор з ще одним екраном і пультом керуванням здійснює пошук і спостереження.
Зазвичай встановлюється на вертольоти , які переобладнані під так звану «нічну кабіну», де звичайні пульти підсвітки приладів замінені на інфрачервоні , а політ здійснюється в окулярах нічного бачення. (Це просто для розуміння ціни такого комплексного переобладнання).
Додано: Суб 27 вер, 2025 08:24
flyman
Так тобі це весь 22 рік розказували.. А ти все верещав «фарш не прокрутити», флуду було на весь підвал.
Проте на всяк випадок зайвий раз на ШРТ не ходив, бо контужений тцк-ник розповіді про фарш і люля-кебаб не оцінив би . 😅
Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою. Але і без цих зміни в бусік би потягли за ногу такого «я не стою на обліку, я прикручений фарш».
Додано: Суб 27 вер, 2025 08:31
Точно все ? Плоскоземельцев не забыли ? )
Надежда не стала вам отрадой пан физик. ) Достаточно того, что об аварии на Ленинградской АЭС узнали от меня.
В каком году оканчивали академию Генерального штаба ? )
Вероятно после ваших рассуждений об ошибке в Конституции, лица, причисляемые вами к юристам, решили не входить в тему о долгах.
Цитата как всегда из вики ?
Востаннє редагувалось tumos в Суб 27 вер, 2025 09:12, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 27 вер, 2025 08:31
БТС: богообрані скупляють квартири в Дніпрі
