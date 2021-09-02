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Київський «Більшовик» пішов
«з молотка» за 1,4 мільярда

Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59

Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Приватизаційний аукціон 100% статутного капіталу "Більшовика" відбувся 27 жовтня.

Дивися повний текст Київський «Більшовик» пішов «з молотка» за 1,4 мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:59

Це дорого чи дешево?
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:03

Т.е. 52 млн $
l66
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:06

А сколько стоит земля в этом месте?
l66
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 13:25

  l66 написав:А сколько стоит земля в этом месте?

Вот примерно эти 1.4 лярда и стоит -- сам завод нафиг никому не нужен:
Завод «Більшовик» заснований в кінці 19 століття, виробляв обладнання для цукроварінь. В останні роки ПКМЗ накопичив борги майже на 500 млн грн, а щорічно в середньому приносить збиток на 20 млн грн.

Головний актив «ПКМЗ» — 36 га землі в Києві недалеко від станції метро «Шулявська»
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 14:07

Питання не в тому дорого чи дешево. Питання в тому, що інші потенційні покупці, які готові були заплатити дорожче, не хочуть юридичний геморой із компанією, яка там вже взяла там в оренду шматок землю. І от дивина, ця компанія теж пов’язана з групою UFuture.
apyvovar
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:43

Я правильно розумію, переможець має окрім суми аукціону 1,429 млрд грн сплатити ще 500 млн грн боргів підприємства?
0mage0
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