|
|
|
Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:44
Пропонуємо до обговорення:
Швейцарія «заморозила» приблизно 7,7 мільярда швейцарських франків (8,81 мільярда доларів) фінансових активів, що належать росіянам, відповідно до санкцій, спрямованих на покарання москви за її вторгнення в Україну.
Дивися повний текст Швейцарія «заморозила» російські активи на $8,8 мільярда
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 99527
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 гру, 2023 21:45
по-моему, самая крупная сумма из замороженных, видно что не обещают а делают
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 6380
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 533 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|