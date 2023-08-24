Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Дивися повний текст
Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда доступних кредитів (інфографіка)
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 вер, 2023 15:11
Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда доступних кредитів (інфографіка)
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|