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Банки за минулий тиждень видали
ще на понад ₴2 мільярда...

Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:11

Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Дивися повний текст
Банки за минулий тиждень видали ще на понад ₴2 мільярда доступних кредитів (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 15:11

Хто отримує ці кредити? Це схоже на чергову корупційну схему
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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