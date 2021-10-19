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Будівельний бум: як змінилися
ціни на квартири у новобудовах

Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04

Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах

Пропонуємо до обговорення:
Та де найбільше будують нове житло.

Дивися повний текст Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобудовах.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:04

якщо, умовно кажучи, будинок „живе“ 100 років, то це означає, що 1% житла щороку має „вимиватись“
А якщо не умовно кажучи, скільки житла щорічно виводиться з експлуатації?

За 2020 рік вона зросла на 15%, переважно через падіння курсу долара.
Це як ціна у гривнях може зрости через падіння курсу долара?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 15:24

Согласно Держстата на конец 2014 г. квартир было 16,8 млн., а на конец 2020 г. - 17,4 млн. Эксперд п_здит на счет вымывания жилья.
А вот население вымывается бешенными темпами, при чем с ускорением в этом году до минус 0,4 млн. чел. (опять же согласно Держстата). Так что перестроительство налицо.
По грубым подсчетам на 31 млн. чел городского населения приходится 17,4 млн. квартир, т. е. в среднем в квартире проживает по 1,8 чел. Немало квартир пустуют, т. к. раскупаются депутатами и чиновниками для отмывания коррупционного капитала, о чем свидетельствуют их декларации с десятками-сотнями квартирами. Они не могут объяснить за счет каких барышей они их купили.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 17:27

Потенційні влошенці сумніваються в доцільності трендових інвестицій, то ж іксперди нав'язують думку мовляв старі будинки руйнуються. Андрій міма просто хоче завжди бути в тренді. Ні, Андруша, так не буде, як би ти цього не хотів, навіть якщо додасиш режим 5Д на свій сайтєц
kozlodoev
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 20:51

Понятно, что надо считать.
С одной стороны, отрицательный прирост населения.
С другой, даже послевоенные панельки очевидно доживут до 100 лет, а уж сколько сталинок и дореволюционных домов в приличном состоянии.
Такая ситуация не угрожает только столице, потому что она растет, и Львову с Одессой - потому что там реально много ветхого жилья, а вот в Днепре и Харькове, рынок скорее перегрет.
astatempo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 02:21

  Ragnar написав:Согласно Держстата на конец 2014 г. квартир было 16,8 млн., а на конец 2020 г. - 17,4 млн. Эксперд п_здит на счет вымывания жилья.
А вот население вымывается бешенными темпами, при чем с ускорением в этом году до минус 0,4 млн. чел. (опять же согласно Держстата). Так что перестроительство налицо.

За офіційною статистикою, кожного року в Україні зникає біля 20 сіл. І це тільки офіційно. А скільки ще їх стоїть пустими, але існують тільки на папері? Молодь із сіл, яка не виїхала за кордон, все більше іде в облцентри та Київ на роботу. І всім їм треба десь жити. Та й заробітчани собі і дітям квартири купують, аж гай гуде. Так що в містах попит на бетон буде ще довго.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:41

  NetSerpent написав:
  Ragnar написав:Согласно Держстата на конец 2014 г. квартир было 16,8 млн., а на конец 2020 г. - 17,4 млн. Эксперд п_здит на счет вымывания жилья.
А вот население вымывается бешенными темпами, при чем с ускорением в этом году до минус 0,4 млн. чел. (опять же согласно Держстата). Так что перестроительство налицо.

За офіційною статистикою, кожного року в Україні зникає біля 20 сіл. І це тільки офіційно. А скільки ще їх стоїть пустими, але існують тільки на папері? Молодь із сіл, яка не виїхала за кордон, все більше іде в облцентри та Київ на роботу. І всім їм треба десь жити. Та й заробітчани собі і дітям квартири купують, аж гай гуде. Так що в містах попит на бетон буде ще довго.


Чего? Селюки продав хатынку за пару сотен баксов, скупают квартиры в Киеве по $50000??? Или гастер моющий унитазы за минималку скупает квартиры себе и детям "аж гай гуде"? Да максимум, что сможет селюк- это устроится охранником или водителем, и снять комнату в общаге или коммуналке с алкашами и бомжами. А гастер может только заложить свою квартиру, подаренную его родителям при СССР, внести первоначальный взнос, взять новострой в кредит, и в результате остаться бомжом, когда проценты по кредиту станет нечем гасить и всё по суду конфискуют. Прозрей уже сказочник! : )
ASDF
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:34

  0mage0 написав:
якщо, умовно кажучи, будинок „живе“ 100 років, то це означає, що 1% житла щороку має „вимиватись“
А якщо не умовно кажучи, скільки житла щорічно виводиться з експлуатації?

За 2020 рік вона зросла на 15%, переважно через падіння курсу долара.
Це як ціна у гривнях може зрости через падіння курсу долара?

Вже давно з експлуатації не виводиться нічого бо псує статистику і напружує соц. служби.
Ціна росте і коли долар падає і коли долар міцніє. Те ж саме стосується євро, крони, злотого, песо, юаня та йєни. Ціна росте завжди! Будертолькодорожать!

Вся ця "аналітика" - це продукт "маркетингового відділу" рієлторської або девелоперської контори. Жодна крапля правди при створенні цієї "аналітики" не постраждала.
p_vovk74
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:59

Re: Будівельний бум: як змінилися ціни на квартири у новобуд

  p_vovk74 написав:Ціна росте і коли долар падає і коли долар міцніє.
Я теж це помітив. Хоча казати, що долар падає/міцніє відносно гривні, на мій погляд, не зовсім коректно, швидше гривня зміцнюється/слабшає. Але не суть. При чому, здається, люди невдоволені й коли гривня слабшає і коли зміцнюється. Ну бо ж ціни ростуть в будь-якому варіанті о_О
0mage0
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