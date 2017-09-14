RSS
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 19:19

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Які це "декілька"? Цікаво послухати.

почніть з того, що пропонували американці. в інеті все є. єдине, немає варіантів від Раші, окрім капітуляції.

о, ще варіант - припиняємо вогонь, й починаємо домовлятися - це теж пропонували, ми та європейці. тому розкрийте очі й перестаньте вибірково сприймати інформацію.

а аргументів - немає. "злив" зараховано :lol:

Демагог.
Так "пропонували американці" или мы, Украина?
Что предлагали мы?

не грайтеся словами - варіантів, що обговорювати пропонували неодноразово. найпростіше - припинити вогонь, це й ми, й європейці казали. варіанти для обговорення є. а то зараз почнеться це той казав, той не казав. є навіть варіант з віддати Донбас, хоча він й не прийнятний для нас. але руські навіть це не хочуть обговорювати
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:США та дикуни виграли 2 світову. Обєднана європа та британська імперія програли.

в запое?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:33

  BIGor написав:
  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою.

Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?

Хотаб закони не читав, відео не дивився, намолов сім мішків гречаної вовни (отсєбятіни: "он сапог, он так відіт")
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:41

  _hunter написав:
  Hotab написав:flyman

Висновок:
Все ясно ... розходимся.


......
Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою. Але і без цих зміни в бусік би потягли за ногу такого «я не стою на обліку, я прикручений фарш».

>>> Але і без цих зміни в бусік би потягли
Именно так: самый правильный вариант игры с шулером - не играть с шулером.

>>> додатковий шлях обілетити штрафом
Если те 6 лямов правильно подготовились к "пересчету" - вряд тцкшнки эти билеты напарят кому-то в промышленных масштабах...

Квартири/машини переоформили на родичів (або продали) ще 2-3 роки тому (ті хто мав), аналогічно строкові/до запитання вклади) переоформили/забрали. Хто нічого не мав, в тих нічого не змінилося. Хто ще десь якось працював без оформлення ті позвільнялись або знайшли роботу з бронею (не всі). Чекаєм коли іноземні спеціалісти (індуси/непепальці/бангладешці/роботи/whatever) заповнять вакансії.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:42

  Shaman написав:

"максим" є в розвинених країнах. з приводу хто виграв, хто програв - ти надто вільно трактуєш історію. власне внаслідок 2СВ й виникло таке явище, як об'єднана Європа. а Німеччина, Франція та Англія пережили розпад своїх імперій, й змогли розвиватися далі

:lol:
гітлер обєднав європу. А в наслідок війни частина європи попала під окупацію штататами і нато а інша під варшавський договір.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:45

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

"максим" є в розвинених країнах. з приводу хто виграв, хто програв - ти надто вільно трактуєш історію. власне внаслідок 2СВ й виникло таке явище, як об'єднана Європа. а Німеччина, Франція та Англія пережили розпад своїх імперій, й змогли розвиватися далі

:lol:
гітлер обєднав європу. А в наслідок війни частина європи попала під окупацію штататами і нато а інша під варшавський договір.

Європу об"єднали:
- стародавні Греція/Македонія
- Римська імперія
- Священна РІ німецької нації
- Наполеон

все решта, то так собі, "между собойчікі, в большой європєйськой сєм'є клювом не щолкають"
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 20:52

  flyman написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою. Але і без цих зміни в бусік би потягли за ногу такого «я не стою на обліку, я прикручений фарш».

>>> Але і без цих зміни в бусік би потягли
Именно так: самый правильный вариант игры с шулером - не играть с шулером.

>>> додатковий шлях обілетити штрафом
Если те 6 лямов правильно подготовились к "пересчету" - вряд тцкшнки эти билеты напарят кому-то в промышленных масштабах...

Квартири/машини переоформили на родичів (або продали) ще 2-3 роки тому (.

На кому твої кавалірки?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:00

  flyman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:

"максим" є в розвинених країнах. з приводу хто виграв, хто програв - ти надто вільно трактуєш історію. власне внаслідок 2СВ й виникло таке явище, як об'єднана Європа. а Німеччина, Франція та Англія пережили розпад своїх імперій, й змогли розвиватися далі

:lol:
гітлер обєднав європу. А в наслідок війни частина європи попала під окупацію штататами і нато а інша під варшавський договір.

Європу об"єднали:
- стародавні Греція/Македонія
- Римська імперія
- Священна РІ німецької нації
- Наполеон

все решта, то так собі, "между собойчікі, в большой європєйськой сєм'є клювом не щолкають"

ладно, легітимність влади в якого з союзників німеччини ти ставиш під сумнів?
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:14

  Shaman написав:
  jump написав:Кадровий голод в Україні: мігранти з Азії заміщають молодих працівників, які виїхали, — BBC :shock:

Після рішення Кабміну дозволити чоловікам 18-22 років виїзд за кордон в Україні посилилася проблема відтоку молодих кадрів. Український бізнес уже стикається з кадровим дефіцитом і компенсує його завдяки залученню іноземців, насамперед із Південної Азії.

В Україну вже запрошують трудових мігрантів з Індії та Бангладеш — переважно це різноробочі, логісти, водії та зварювальники. У матеріалі української служби BBC йдеться про те, що ситуація із залученням робочої сили з-за кордону зумовлена відтоком молодих фахівців з України.
https://focus.ua/uk/economics/726169-kr ... bangladesh

оцей вкид про запрошення іноземців зробила одна людина - Співзасновник HRD-club Дмитро Дегтяр. й то в контексті, що є такі заявки, не більше. й всі статті, які тут час від часу цитують посилаються саме на нього. і він же пише
Зараз це триває в середньому близько шести місяців, роботодавець має вкласти в це багато коштів
. Гадаю це робить якийсь етнічний роботодавець, а як масового явища цього немає. особливо в Харкові...

Наративи або поодиночні випадки.
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 21:18

  BIGor написав:
  Hotab написав:Те що вони прийняли зараз, це просто додатковий шлях обілетити штрафом ті тушки, які не були на обліку і фізично досі не потрапили в тенета ТЦК добовою поставкою.

Хотаб, а дійсно, чого добиваються наші чиновниками ціми діями? Вони дійсно думають, що люди які незареєстровані в ТЦК одразу підуть на фронт і виграють війну з РФ та дійдуть до Москви? Мало того, напевно ці здоровані дійдуть до Персії та Індії як при Александрі Македонському?

Так куди повинен йти Я ?,
(комісію влк у тцк і СП( :? ) проходив у 2021),
який звільнився у 1992 з лав СА і стріляв з АК ОДИН патрон,
і пілот гвинтокрила якого 5 років навчали за податки і який пішов на це добровільно і осознанно чі поліціянт /мент які сидять під бронью і теж навчені за податки і яка у усіх цих пенсія , мінімалка мабуть- чі 30 тис ?
