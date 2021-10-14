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США змінюють умови в’їзду
в країну з 8 листопада

США змінюють умови в’їзду в країну з 8 листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:30

США змінюють умови в’їзду в країну з 8 листопада

Пропонуємо до обговорення:
З 8 листопада перед вильотом до Сполучених Штатів Америки необхідно буде надати довідку про повну вакцинацію від коронавірусу.

Дивися повний текст США змінюють умови в’їзду в країну з 8 листопада.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 18:30

"Через поширення пандемії COVID-19, Посольство Сполучених Штатів в Україні все ще не має змоги провадити обробку віз у повному обсязі. Однак, ми дотримуємося правил безпеки та призначаємо стільки співбесід на скільки вистачає ресурсів для обробки справ. Ми поки не можемо призначати звичайні співбесіди для отримання туристичних та бізнес віз."
Sergius
 
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