Виділених коштів на субсидії на цей рік абсолютно достатньо.
Дивися повний текст У Мінсоцполітики запевняють, що на субсидії цього року коштів достатньо.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 19:20
У Мінсоцполітики запевняють, що на субсидії цього року...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінсоцполітики запевняють, що на субсидії цього року коштів достатньо.
Додано: Сер 27 жов, 2021 19:20
Вчера только знакомая рассказывала, как ей отказали в субсидии. По причине того, что она не работает. Уволилась, потому что на руках парализованная мать и 8-летняя дочь.
Вот такое правила... Живут в деревне на 1 пенсию матери
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