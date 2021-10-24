Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень...

Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:00

RomanTik написав: _hunter, сотни где - в одном доме, на одной улице, в одном городе, в стране? С ними оперативно борются и таких очень мало в процентном соотношении к нормальным платящим людям. Гораздо больше должников в моей области образовалось после "сбоя" в облгазе, когда практически ВСЕМ насчитали от 100 до 3 тыс за непотребленный газ, а потом контролеры в мыле бегали фотографировали счетчики чтобы списать эти долги. А судя по выросшей за месяц на 2.6 млрд задолженности - в сентябре не заплатил каждый четвертый (пусть одно домохозяйство спалило 100 куб газа, то при цене 8 грн/куб получается 3,2 млн хозяйств-неплательщиков из всего 11 млн хозяйств).

И да, приведите факты как хоть одному облгазу "перекрыли трубу". , сотни где - в одном доме, на одной улице, в одном городе, в стране? С ними оперативно борются и таких очень мало в процентном соотношении к нормальным платящим людям. Гораздо больше должников в моей области образовалось после "сбоя" в облгазе, когда практически ВСЕМ насчитали от 100 до 3 тыс за непотребленный газ, а потом контролеры в мыле бегали. А судя по выросшей за месяц на 2.6 млрд задолженности - в(пусть одно домохозяйство спалило 100 куб газа, то при цене 8 грн/куб получается 3,2 млн хозяйств-неплательщиков из всего 11 млн хозяйств).

На одной улице 100, думаю, найдется: даже у нас в далеко не самой высокой высотке есть десято человек с долгами в несколько тысяч -- только за газ.Списать -- это если долг в дебиторскую отчетность попал -- то банальный перерасчет. И если у облгаза реального потребления не было -- вряд ли "вышестоящий" счетчик "оператора ГТС" его смог бы зарегистрироватьА что вас удивляет? -- даже тут на форуме в "комунальных" ветках диванные борцуны призывают "не платим за комуналку -- пусть по себестоимости пересчитывают"...Так я, собственно, про это же: может где-то по деревням газовщики и бегают по хатам и трубы режут, но уже в ПГТ для этого нужно какие-то совсем нереальные долги накопить. Смысл заморачиваться? -- пеня капает, субсидию государство не платит, вон -- "автосписание" долгов подключили...