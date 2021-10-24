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Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень...
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:31
Пропонуємо до обговорення:
ТОВ "Оператор ГТС України" (ОГТСУ) за січень-вересень 2021 року отримало 5,8 млрд чистого прибутку; чистий дохід компанії від реалізації послуг становив 40 млрд гривень.
Дивися повний текст Оператор ГТС цьогоріч отримав 5,8 мільярда гривень чистого прибутку
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Додано: Чет 28 жов, 2021 10:32
Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!
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RomanTik
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Додано: Чет 28 жов, 2021 11:16
RomanTik написав:
Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!
Более того: пэрэсични берут газ из труб, но до Облгазов денежку не доносят
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_hunter
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:46
_hunter, сказки не надо рассказывать. К таким хитрозадым быстро приходят и перекрывают трубу, зачастую всему подъезду под предлогом ремонта. Это не центральное отопление где долги можно копить и ничего не обрежут.
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RomanTik
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Додано: Чет 28 жов, 2021 13:56
RomanTik написав:_hunter
, сказки не надо рассказывать. К таким хитрозадым быстро приходят и перекрывают трубу, зачастую всему подъезду под предлогом ремонта. Это не центральное отопление где долги можно копить и ничего не обрежут.
Но перед этим "быстро" они умудряются накопить долга тыщ на 5-10. И таких -- сотни.
Ну и да:
RomanTik
RomanTik написав:
Облгазы берут денежку за распределение газа, но до оператора ГТС не доносят. Прелестно!
, сказки не надо рассказывать. К таким хитрозадым быстро приходят и перекрывают трубу, зачастую всему Облгазу под предлогом ремонта. Это не центральное отопление где долги можно копить и ничего не обрежут.
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_hunter
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Додано: Чет 28 жов, 2021 17:33
_hunter, сотни где - в одном доме, на одной улице, в одном городе, в стране? С ними оперативно борются и таких очень мало в процентном соотношении к нормальным платящим людям. Гораздо больше должников в моей области образовалось после "сбоя" в облгазе, когда практически ВСЕМ насчитали от 100 до 3 тыс за непотребленный газ, а потом контролеры в мыле бегали фотографировали счетчики чтобы списать эти долги. А судя по выросшей за месяц на 2.6 млрд задолженности - в сентябре не заплатил каждый четвертый (пусть одно домохозяйство спалило 100 куб газа, то при цене 8 грн/куб получается 3,2 млн хозяйств-неплательщиков из всего 11 млн хозяйств).
И да, приведите факты как хоть одному облгазу "перекрыли трубу".
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RomanTik
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 09:00
RomanTik написав:_hunter
, сотни где - в одном доме, на одной улице, в одном городе, в стране? С ними оперативно борются и таких очень мало в процентном соотношении к нормальным платящим людям. Гораздо больше должников в моей области образовалось после "сбоя" в облгазе, когда практически ВСЕМ насчитали от 100 до 3 тыс за непотребленный газ, а потом контролеры в мыле бегали фотографировали счетчики чтобы списать эти долги
. А судя по выросшей за месяц на 2.6 млрд задолженности - в сентябре не заплатил каждый четвертый
(пусть одно домохозяйство спалило 100 куб газа, то при цене 8 грн/куб получается 3,2 млн хозяйств-неплательщиков из всего 11 млн хозяйств).И да, приведите факты как хоть одному облгазу "перекрыли трубу"
.
На одной улице 100, думаю, найдется: даже у нас в далеко не самой высокой высотке есть десято человек с долгами в несколько тысяч -- только за газ.
Списать -- это если долг в дебиторскую отчетность попал -- то банальный перерасчет. И если у облгаза реального потребления не было -- вряд ли "вышестоящий" счетчик "оператора ГТС" его смог бы зарегистрировать
А что вас удивляет? -- даже тут на форуме в "комунальных" ветках диванные борцуны призывают "не платим за комуналку -- пусть по себестоимости пересчитывают"...
Так я, собственно, про это же: может где-то по деревням газовщики и бегают по хатам и трубы режут, но уже в ПГТ для этого нужно какие-то совсем нереальные долги накопить. Смысл заморачиваться? -- пеня капает, субсидию государство не платит, вон -- "автосписание" долгов подключили...
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_hunter
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