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В Україні спрогнозували закриття банківських відділень:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 жов, 2021 22:45
Пропонуємо до обговорення:
Банківські відділення в Україні незабаром можуть закритися, проте банки будуть відстежувати пересування і покупки своїх клієнтів, прогнозує засновник компанії Performance Managment Сергій Сароян.
Дивися повний текст В Україні спрогнозували закриття банківських відділень: що буде замість них
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Додано: Чет 28 жов, 2021 22:45
Вони довбонулись з цими додатками...
Є браузер.
Зробіть сайт.
Нащо нав'язувати додатки...? :(
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