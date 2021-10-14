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Росія зупиняє з 1 листопада
постачання в Україну...

Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:53

Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну...

Пропонуємо до обговорення:
Російська Федерація з 1 листопада зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

Дивися повний текст Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну енергетичного вугілля – Герус.
R2
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