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Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:53
Пропонуємо до обговорення:
Російська Федерація з 1 листопада зупиняє постачання енергетичного вугілля в Україну, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.
Дивися повний текст Росія зупиняє з 1 листопада постачання в Україну енергетичного вугілля – Герус
.
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