Компанія американського мільярдера Марка Цукерберга Facebook буде перейменована і отримає ім'я Meta.
Дивися повний текст Facebook змінила назву (відео).
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:57
Facebook змінила назву (відео)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Facebook змінила назву (відео).
Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:02
Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:08
Re: Facebook змінила назву (відео)
по укр. "Цель"
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