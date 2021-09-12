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ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:53
Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) незабаром розпочне збирання нових та дешевих машин. У планах заводу налагодити випуск ультрабюджетної версії легкових автомобілів Lada Granta.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:53
А разве можно во время войны сотрудничать с агрессивным агрессором?
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asdasd
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:58
asdasd А покупать у агресора машины в сборе?
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Додано: Суб 30 жов, 2021 10:00
Афроавтомобиль для европейцев. Шмигаль купит?
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Додано: Суб 30 жов, 2021 10:22
вместо качества берут только ценой.. вообще не интересен этот т а з за такие деньги... можно купить супер иномарку за такие деньги. Вообще надо запрещать продавать машины без АБС и асп. А на Машины оборудованные этими системами разрешать ставить разного бренда резину на одну ось.. потому что для машины оборудованные а.с.п неважно равенство сцепления каждого колеса с дорогой оно может отличаться. Меньше поводов у ментов придираться.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:33
Це дно.Навіщо тоді волать,що московія це агресор?Не перетворюйте державу на циркову арену.
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sena_2008atp
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:58
Кому нужна Гранта считай за 12 тыс$ в более менее нормальной комплектации? За эти деньги можно взять что то более путнее..
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Додано: Суб 30 жов, 2021 14:31
мотор сич двигатели для россии нельзя продавать, а авто российские изготовлять можно((
я вообще не понимаю политику нашего гос-ва....
мы что уже все переколанные, как апельсины про которые говорила на майдане якушка))
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 30 жов, 2021 14:44
Та ви вже геть берега пустилися. Ми воюємо з московією та одночасно збираємо їхні машини? Ще б танки для московії випускали. Як це взагалі можливо? На голову не налазить.
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0mage0
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