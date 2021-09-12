RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЗАЗ налагодить виробництво
наддешевих автомобілів

ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:53

ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів

Пропонуємо до обговорення:
Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) незабаром розпочне збирання нових та дешевих машин. У планах заводу налагодити випуск ультрабюджетної версії легкових автомобілів Lada Granta.

Дивися повний текст ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:53

А разве можно во время войны сотрудничать с агрессивным агрессором?
asdasd
 
Повідомлень: 229
З нами з: 22.03.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:58

asdasd А покупать у агресора машины в сборе?
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14269
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1077 раз.
Подякували: 1186 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:00

Афроавтомобиль для европейцев. Шмигаль купит?
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 146
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:22

вместо качества берут только ценой.. вообще не интересен этот т а з за такие деньги... можно купить супер иномарку за такие деньги. Вообще надо запрещать продавать машины без АБС и асп. А на Машины оборудованные этими системами разрешать ставить разного бренда резину на одну ось.. потому что для машины оборудованные а.с.п неважно равенство сцепления каждого колеса с дорогой оно может отличаться. Меньше поводов у ментов придираться.
999
 
Повідомлень: 9
З нами з: 02.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:33

Це дно.Навіщо тоді волать,що московія це агресор?Не перетворюйте державу на циркову арену.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2470
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:58

Кому нужна Гранта считай за 12 тыс$ в более менее нормальной комплектации? За эти деньги можно взять что то более путнее..
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 191
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:31

мотор сич двигатели для россии нельзя продавать, а авто российские изготовлять можно((
я вообще не понимаю политику нашего гос-ва....
мы что уже все переколанные, как апельсины про которые говорила на майдане якушка)) :roll:
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5307
З нами з: 13.09.09
Подякував: 5 раз.
Подякували: 577 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:44

Та ви вже геть берега пустилися. Ми воюємо з московією та одночасно збираємо їхні машини? Ще б танки для московії випускали. Як це взагалі можливо? На голову не налазить.
0mage0
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2547
З нами з: 17.03.14
Подякував: 53 раз.
Подякували: 411 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid...
R2 » П'ят 01 жов, 2021 21:59
1 180
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 21:59
Igorenya
Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів 1, 2
R2 » П'ят 17 вер, 2021 06:49
10 1234
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 11:13
_hunter
В Україні можуть з'явитися нові номери для автомобілів
R2 » Нед 12 вер, 2021 23:22
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 23:22
avk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.