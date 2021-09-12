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ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 жов, 2021 16:14
Знайшли інвестиційну няню автовазу?
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equinox
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:21
antikkristall написав: BBC написав:asdasd
А покупать у агресора машины в сборе?
Будем еще и машины покупать вдобавок к электричеству,удобрениям,нефте,газу, сухому молоку, сахару и много еще чему по мелочи
Есть надежда что у народа хватит ума не покупать это гуано, имхо у кого есть 10-12 к$ скорее купят б/у европейца/американца, в крайнем случае китайца.
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antey718
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Додано: Суб 30 жов, 2021 20:14
куда смотрит СБУ и СНБО?
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Додано: Суб 30 жов, 2021 21:15
0mage0 написав:
Та ви вже геть берега пустилися. Ми воюємо з московією та одночасно збираємо їхні машини? Ще б танки для московії випускали. Як це взагалі можливо? На голову не налазить.
Президентська студія "Квартал 95" знімає серіали і продає Росії. То чому тут дивуватися? Як сказав Зеленський: "Україна - можливо все".
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Додано: Суб 30 жов, 2021 21:24
це ппц
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