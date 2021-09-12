RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ЗАЗ налагодить виробництво
наддешевих автомобілів

ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:00

hno3 співпрацювати можна з чесним партнером. Якщо ж партнер завжди тебе кидає, підставляє, краде, то з таим партнером не можна співпрацювати.
Можливо років через сто той партнер зміниться, але не зараз.
equinox
 
Повідомлень: 302
З нами з: 12.12.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:02

equinox

Бизнес сам знает с кем ему лучше сотрудничать, бизнесмены не самые глупые люди, пускай они сами решают кто для них честный, а кто нет.
hno3
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 21.10.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:05

hno3 ви говорите не про бізнес а про корупціонерів, авжеж вони знають що їм краще красти разом з такими ж корупціонерами як вони.
equinox
 
Повідомлень: 302
З нами з: 12.12.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:25

equinox

Вот сейчас мы закупили в Белоруссии и России огромное количество электричества, в то время как наши электростанции простаивают и люди теряют работу + огромная переплата за счет того что покупаем не уголь, а готовую энергию!!!

Если долго ждать счастья("честного инвестора")
, то можно дождаться что выпадут зубы :evil:
hno3
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 21.10.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:42

hno3 ну от ви самі бачите корупцію. Але замість того щоб прибрати її ви пропонуєте ще більш влазити в неї.

Чекати не треба, треба самому бути чесним, і наводити порядок у себе. Тоді з тобою будуть усі співпрацювати.

А зараз корупціонери знову "на коні", а чесні гроші виходять з України.
І ЗАЗ тому приклад.
equinox
 
Повідомлень: 302
З нами з: 12.12.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:49

equinox
Я про коррупцию ничего не писал, у меня посты про другое
hno3
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 21.10.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 15:55

hno3 про яке "другоє"? Росія нічого не робить без корупції і політики. Усі її кроки стосовно України направлені на знищення підприємств, вивіз ресурсів і людей.
Тож я не маю жодного сумніву що ЗАЗ-у буде тільки гірше від такої "співпраці".
equinox
 
Повідомлень: 302
З нами з: 12.12.13
Подякував: 51 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Почалося серійне виробництво електричних седанів Lucid...
R2 » П'ят 01 жов, 2021 21:59
1 183
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 21:59
Igorenya
Skoda призупинить виробництво авто через дефіцит чипів 1, 2
R2 » П'ят 17 вер, 2021 06:49
10 1234
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 вер, 2021 11:13
_hunter
В Україні можуть з'явитися нові номери для автомобілів
R2 » Нед 12 вер, 2021 23:22
1 185
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 вер, 2021 23:22
avk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.