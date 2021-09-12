ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів

hno3 співпрацювати можна з чесним партнером. Якщо ж партнер завжди тебе кидає, підставляє, краде, то з таим партнером не можна співпрацювати.
Можливо років через сто той партнер зміниться, але не зараз.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 15:00
hno3 співпрацювати можна з чесним партнером. Якщо ж партнер завжди тебе кидає, підставляє, краде, то з таим партнером не можна співпрацювати.
Можливо років через сто той партнер зміниться, але не зараз.
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:02
equinox
Бизнес сам знает с кем ему лучше сотрудничать, бизнесмены не самые глупые люди, пускай они сами решают кто для них честный, а кто нет.
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:05
hno3 ви говорите не про бізнес а про корупціонерів, авжеж вони знають що їм краще красти разом з такими ж корупціонерами як вони.
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:25
equinox
Вот сейчас мы закупили в Белоруссии и России огромное количество электричества, в то время как наши электростанции простаивают и люди теряют работу + огромная переплата за счет того что покупаем не уголь, а готовую энергию!!!
Если долго ждать счастья("честного инвестора")
, то можно дождаться что выпадут зубы
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:42
hno3 ну от ви самі бачите корупцію. Але замість того щоб прибрати її ви пропонуєте ще більш влазити в неї.
Чекати не треба, треба самому бути чесним, і наводити порядок у себе. Тоді з тобою будуть усі співпрацювати.
А зараз корупціонери знову "на коні", а чесні гроші виходять з України.
І ЗАЗ тому приклад.
Додано: Нед 31 жов, 2021 15:55
hno3 про яке "другоє"? Росія нічого не робить без корупції і політики. Усі її кроки стосовно України направлені на знищення підприємств, вивіз ресурсів і людей.
Тож я не маю жодного сумніву що ЗАЗ-у буде тільки гірше від такої "співпраці".
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