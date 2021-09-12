ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів

Додано: Нед 31 жов, 2021 22:23

equinox

Коррупция на Западе тоже есть!

На нижнем уровне ее действительно мало, но крупный бизнес сильно коррумпирован, взять ту же систему лоббистов в США - это чистая коррупция!



Но не в этом дело, проблема в том что очевидно Запад не помогает нам экономически(почему?), неся огромный ущерб от разрыва экономических связей с Россией, нам нечем их компенсировать, это затягивает петлю на нашей экономике и в реальности несет очень большую опасность самому существованию страны.



Почему Западная Европа не помогает нам?

Потому что им и Польши хватает, если к Польше присоединится такая крупная страна как Украина, Германия перестанет быть главной, это им не нужно.



Почему США помогает только оружием, но не экономически

Я думаю они считают Украину потерянной территорией, поетому для них нет смысла усиливать территорию которая достанется врагу