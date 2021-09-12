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ЗАЗ налагодить виробництво
наддешевих автомобілів

ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 21:40

Васадзе опять за свое. Тоесть полное сотрудничество с окупантами? О дешевизне росийских и украинских автопроизводителях ходят анекдоты.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:23

equinox
Коррупция на Западе тоже есть!
На нижнем уровне ее действительно мало, но крупный бизнес сильно коррумпирован, взять ту же систему лоббистов в США - это чистая коррупция!

Но не в этом дело, проблема в том что очевидно Запад не помогает нам экономически(почему?), неся огромный ущерб от разрыва экономических связей с Россией, нам нечем их компенсировать, это затягивает петлю на нашей экономике и в реальности несет очень большую опасность самому существованию страны.

Почему Западная Европа не помогает нам?
Потому что им и Польши хватает, если к Польше присоединится такая крупная страна как Украина, Германия перестанет быть главной, это им не нужно.

Почему США помогает только оружием, но не экономически
Я думаю они считают Украину потерянной территорией, поетому для них нет смысла усиливать территорию которая достанется врагу
hno3
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:27

Жесть ......
уже 31 год независимости, а ни одного европейского завода по производству авто нету((((((
Привет коррупционерам местным. Мр....зи
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:34

  anton_gms написав:Жесть ......
уже 31 год независимости, а ни одного европейского завода по производству авто нету((((((
Привет коррупционерам местным. Мр....зи


Местные коррупционеры не причем, экономически выгоднее строить заводы в России и продавать на более маленький рынок в Украине

Посмотрите сколько товаров, которые мы потребляем, произведено в России, просто бирки в магазине почитайте.
Коммерция...
hno3
 
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  #<1234
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