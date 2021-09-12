ЗАЗ налагодить виробництво наддешевих автомобілів

Додано: Пон 01 лис, 2021 00:03

hno3 написав: equinox

Коррупция на Западе тоже есть!

На нижнем уровне ее действительно мало, но крупный бизнес сильно коррумпирован, взять ту же систему лоббистов в США - это чистая коррупция!



Но не в этом дело, проблема в том что очевидно Запад не помогает нам экономически(почему?), неся огромный ущерб от разрыва экономических связей с Россией, нам нечем их компенсировать, это затягивает петлю на нашей экономике и в реальности несет очень большую опасность самому существованию страны.



Почему Западная Европа не помогает нам?

Потому что им и Польши хватает, если к Польше присоединится такая крупная страна как Украина, Германия перестанет быть главной, это им не нужно.



Почему США помогает только оружием, но не экономически

Я думаю они считают Украину потерянной территорией, поетому для них нет смысла усиливать территорию которая достанется врагу Коррупция на Западе тоже есть!На нижнем уровне ее действительно мало, но крупный бизнес сильно коррумпирован, взять ту же систему лоббистов в США - это чистая коррупция!Но не в этом дело, проблема в том что очевидно Запад не помогает нам экономически(почему?), неся огромный ущерб от разрыва экономических связей с Россией, нам нечем их компенсировать, это затягивает петлю на нашей экономике и в реальности несет очень большую опасность самому существованию страны.Почему Западная Европа не помогает нам?Потому что им и Польши хватает, если к Польше присоединится такая крупная страна как Украина, Германия перестанет быть главной, это им не нужно.Почему США помогает только оружием, но не экономическиЯ думаю они считают Украину потерянной территорией, поетому для них нет смысла усиливать территорию которая достанется врагу

1. Коррупция есть везде и всегда. Это неотъемлемая часть жизнедеятельности любого общества - хоть развитого, хоть отсталого, хоть коммунистического, хоть феодального, не говоря уже про капиталистическое.2. Запад это ЕС или ЕС и США в том числе, по вашему?Помощь США как и ЕС есть. Ведь иначе нас бы российский агрессор уже смял бы подчистую. Уже многие адекватные и критически мыслящие люди по всему миру с течением времени начали прозревать касательно событий в Украине начиная с первого майдана, которые выстраиваются все в единую жесткую логическую цепочку с вершиной в лице российского газового монополиста Газпрома, который и является заказчиком. Исполнителем же являются российские силы спец операций и другие государственные структуры на подхвате. Это я к тому, чтобы было понятна логика Запада, которая сейчас видит Украину в качестве терпилы, которого грабит сосед под благим видом и воссоздания СССР, и возврата мифического долга Газпрому, и спасения от мифических украинских националистов и т.д. и т.п.Запад помогает нам, но при этом поглядывая по сторонам, опасаясь мести российского агрессора, которому развязать войну (в том числе террористическую, гибридную) как два пальца об асфальт. Самые бесстрашные в этом плане США благодаря (по убыванию важности) своей великой конкурентоспособной экономике, очень мощным вооруженным силам, стрессо-устойчивой системе государственного управления, наличию своей национальной валюты в статусе общепризнанной мировой, гигантским запасам нефти и газа на своей территории. ЕС помогают тоже, но их помощь скромнее, по мнению некоторых, но в реальности также заметна (устроили на работу наших гастербайтеров, которые привезут в Украину ценности хорошей жизни, к которой народ уже будет стремиться. Ведь если народ не знает как можно хорошо жить, то и требовать от своей власти он этого не будет никогда. Ведь именно для этого еще в советские времена в СССР государственная пропаганда постоянно жужжала, что жить в СССР намного лучше, чем на Западе. А ложь повторенная много раз постепенно превращается в истину для твоего народа. Это такая особенность пропаганды.Рынок ЕС сразу очень немного, а рынок США чуть шире приоткрыли свои ворота для Украины. И этого оказалось достаточно, чтобы Украина вдохнула полной грудью свежего воздуха, воздуха свободной конкурентоспособной мировой экономики и назад в тесное очень душное помещение (Россия, СНГ и т.п.) возвращаться уже не захотела. Да, рынок России стал закрытым для нас в большинстве интересных товарных позиций, ценные заводы на востоке нашей страны вывезены в Россию грабителями. Но это вина не Украины, которая до последнего не верила в возможность этого. Это вина России в лице его руководства, которое ради быстрого обогащения пошла на международные преступления, твердя себе, что это ради бизнеса и так делают во всем мире. Ха.3. США контролирует МВФ, который постоянно и регулярно выделяет транши НБУ для стабильного положения всей финансовой системы Украины, что в условиях капитализма является главной основой для крепкой конкурентоспособной украинской экономики на мировом рынке. Ведь посмотрите - подлый грабитель Украины, лишенный доступа к мировому рынку. сегодня находится уже в худшем экономическом положении, чем сама Украина. В этой связи можно также рассмотреть вопрос о том кто именно пару лет назад запустил вирусы по всему миру, в результате которого мощные экономики стран ЕС, США, а также китайская познали прелести вынужденной изоляции.Что касается летального оружия в виде помощи Украине (а вернее разрешения на импорт из США и других стран производителей современных военных технологий, которое бесценно в такой ситуации), то оно способно решить самый главный вопрос для Украины на сегодня - обеспечить резкое снижение числа российских военных наемников и "свободных художников", желающих посетить и пощекотать себе нервы на нашей территории против ВСУ. Ведь одно дело, когда тебя прикрывает российская военная разведка и тебя вроде как не достанут, но совсем другое дело, когда смерть в командировке тебя настигнет везде и она будет неотвратимой. Практически очевидно, что на сегодня процесс отрезвления и прекращения шапкозакидательства среди российских наемников и потенциальных наемников запущен. Настоящих профессионалов это, конечно, не коснется.Что касается сбора российских автомобилей на ЗАЗе, то считаю это вполне патриотичным делом. Ведь завод заработает, наймут снова рабочих и будут платить им зарплату - это однозначно плюс. Источником средств будет какое-то предприятие из России, автомобили же из России будут заказаны. Следовательно заработать на России это не грех. Ведь таким образом Россия экономически ослабнет, она лишит своих работников части работы. Вряд ли эти автомобили будут пользоваться спросом на территории Украины. Ведь эра бензиновых машин подходит уже к логическому концу. Мы уже европейская трезвая держава, которая придерживается мировых трендов. А мировые тренды сегодня это гибриды, водородные и электро-мобили. Следовательно Гранта после изготовления в Украине поедет куда-нибудь в Сомали с большой вероятностью.