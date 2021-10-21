У "Приватбанку" з'явилися обмеження на кількість грошових переказів.
Дивися повний текст Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив несподіваний прогноз.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35
Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
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Дивися повний текст Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив несподіваний прогноз.
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:36
Они ещё уменьшили интернет лимит до $2. Даже мобильному оператору через GPay не заплатить. Минимум раз в месяц надо перезаказывать лимит или делать это перед каждой транзакцией.
Все в монобанк? Нас там заждались!!!
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