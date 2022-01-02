знайшов свіжішу версію КБ-документу
пункт 2.30
до речі!!!
в доку вказано що КБ програма дійсна до кінця цього року...
----
Програма лояльності діє з 01.12.2022 р. до 31.12.2025 р. (включно) (далі – Період проведення Програми лояльності)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:04
upd:
знайшов свіжішу версію КБ-документу
пункт 2.30
до речі!!!
в доку вказано що КБ програма дійсна до кінця цього року...
----
Програма лояльності діє з 01.12.2022 р. до 31.12.2025 р. (включно) (далі – Період проведення Програми лояльності)
Додано: Сер 03 вер, 2025 18:51
Трохи не зрозуміло куди та як будемо отримувати та витрачати грудневий кешбек?
Додано: Сер 03 вер, 2025 19:06
Re: Банк Глобус
дуже надіюсь що банк не згорне КБ-програму (як он Піреус із вересня....) а смілово продовжить її
хоча за останній час КБ % падають, треба відзначити
до речі шукайте себе в списку щасливчиків-переможців акції
Додано: Чет 11 вер, 2025 22:44
Вчора оплатив покупку в доларах на
Списало по курсу 43,591!
Там є блокування і буде повернення через 3 дні?
Взагалі, хтось перевіряв, чи є сенс в покупках в доларах кредиткою заради кешбеку в 2%?
|