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Адвокат пояснив нові правила
«ПриватБанку» та озвучив...

Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35

Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...

Пропонуємо до обговорення:
У "Приватбанку" з'явилися обмеження на кількість грошових переказів.

Дивися повний текст Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив несподіваний прогноз.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:36

Они ещё уменьшили интернет лимит до $2. Даже мобильному оператору через GPay не заплатить. Минимум раз в месяц надо перезаказывать лимит или делать это перед каждой транзакцией.
Все в монобанк? Нас там заждались!!!
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:43

Приват делает все для Монобанка.
777serg87
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:45

  astatempo написав:Они ещё уменьшили интернет лимит до $2. Даже мобильному оператору через GPay не заплатить. Минимум раз в месяц надо перезаказывать лимит или делать это перед каждой транзакцией.

Ошарашенно посмотрел в свои карты в Приват24. Все четырёх-пятизначные интернет-лимиты на месте и в гривнях и в долларах. Попробовал с 1000 грн до 2000 поднять - поднялся.
moveton
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