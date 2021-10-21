У "Приватбанку" з'явилися обмеження на кількість грошових переказів.
Дивися повний текст Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив несподіваний прогноз.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35
Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив несподіваний прогноз.
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:36
Они ещё уменьшили интернет лимит до $2. Даже мобильному оператору через GPay не заплатить. Минимум раз в месяц надо перезаказывать лимит или делать это перед каждой транзакцией.
Все в монобанк? Нас там заждались!!!
Додано: Суб 30 жов, 2021 19:12
Заказная статья , нацарапанная продажными журналюгами для дискредитации лучшего украинского банка и действующей власти. Позор вам.
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:45
Ошарашенно посмотрел в свои карты в Приват24. Все четырёх-пятизначные интернет-лимиты на месте и в гривнях и в долларах. Попробовал с 1000 грн до 2000 поднять - поднялся.
Додано: Нед 31 жов, 2021 10:03
Смішно таке читати. Скоріше Приват як державний банк бере активну участь у боротьбі податкової з підприємливими громадянами
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:32
moveton, у привата есть еще внутренний лимит на картах, который самостоятельно не увидеть и не изменить. Он как-то высчитывается у них автоматически на основании истории ваших транзакций и изменить его можно только обратившись в поддержку. Если при снятии наличных выходишь за этот невидимый лимит, то банкомат не дает снять денежку и не важно сколько у вас стоит видимый лимит на карте. Мне не дало снять 23 т. хотя на карте стоял лимит 30 т. я был несколько обескуражен таким подходом.
Что касается ограничения на кол-во переводов, то когда наконец в приложении сделают индикацию совершенных/оставшихся или предполагается что клиент должен считать их вручную, чтобы не получилось "приятной" неожиданности?
Додано: Нед 31 жов, 2021 18:02
Додано: Нед 31 жов, 2021 19:35
Re: Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
Кумедно...
Я, зі свого боку (для платежів назовні), не користувався Приватом, бо була можливість платити без комісії в інших банках.
А тепер ще більше не буду користуватись.
Але це якась неймовірна тупня -- свої ж комісії обмежувати...
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