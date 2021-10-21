RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Адвокат пояснив нові правила
«ПриватБанку» та озвучив...

Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35

Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...

Пропонуємо до обговорення:
У "Приватбанку" з'явилися обмеження на кількість грошових переказів.

Дивися повний текст Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив несподіваний прогноз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96006
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:36

Они ещё уменьшили интернет лимит до $2. Даже мобильному оператору через GPay не заплатить. Минимум раз в месяц надо перезаказывать лимит или делать это перед каждой транзакцией.
Все в монобанк? Нас там заждались!!!
astatempo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 413
З нами з: 02.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 19:12

Заказная статья , нацарапанная продажными журналюгами для дискредитации лучшего украинского банка и действующей власти. Позор вам.
archivisua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 11.10.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 22:43

Приват делает все для Монобанка.
777serg87
Аватар користувача
 
Повідомлень: 275
З нами з: 18.01.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:45

  astatempo написав:Они ещё уменьшили интернет лимит до $2. Даже мобильному оператору через GPay не заплатить. Минимум раз в месяц надо перезаказывать лимит или делать это перед каждой транзакцией.

Ошарашенно посмотрел в свои карты в Приват24. Все четырёх-пятизначные интернет-лимиты на месте и в гривнях и в долларах. Попробовал с 1000 грн до 2000 поднять - поднялся.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 23.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:03

Смішно таке читати. Скоріше Приват як державний банк бере активну участь у боротьбі податкової з підприємливими громадянами
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 213
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:32

moveton, у привата есть еще внутренний лимит на картах, который самостоятельно не увидеть и не изменить. Он как-то высчитывается у них автоматически на основании истории ваших транзакций и изменить его можно только обратившись в поддержку. Если при снятии наличных выходишь за этот невидимый лимит, то банкомат не дает снять денежку и не важно сколько у вас стоит видимый лимит на карте. Мне не дало снять 23 т. хотя на карте стоял лимит 30 т. я был несколько обескуражен таким подходом.
Что касается ограничения на кол-во переводов, то когда наконец в приложении сделают индикацию совершенных/оставшихся или предполагается что клиент должен считать их вручную, чтобы не получилось "приятной" неожиданности?
RomanTik
 
Повідомлень: 3359
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9834 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 18:02

  archivisua написав:Заказная статья , нацарапанная продажными журналюгами для дискредитации лучшего украинского банка и действующей власти. Позор вам.

Как можно дискредитировать тех, кто уже дискредитирован? Приват давным давно уже не лучший банк, за действующую власть даже смешно :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30290
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1288 раз.
Подякували: 7293 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 19:35

Re: Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...

Кумедно...
Я, зі свого боку (для платежів назовні), не користувався Приватом, бо була можливість платити без комісії в інших банках.
А тепер ще більше не буду користуватись. :)

Але це якась неймовірна тупня -- свої ж комісії обмежувати... :)
Bobua
 
Повідомлень: 728
З нами з: 24.08.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:25

RomanTik у привата есть ограничение снятия наличных 20тыс с карты раз в 4 часа. накопительное.
сделано давно якобы для того, чтоб с большими суммами ходили в отделения.
arheops
 
Повідомлень: 727
З нами з: 28.10.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З жовтня діють нові тарифи на електрику 1, 2
R2 » П'ят 29 жов, 2021 21:54
16 1569
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 жов, 2021 20:51
moveton
Оновлені правила в'їзду до України для невакцинованих людей
R2 » Чет 21 жов, 2021 17:26
1 182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 17:26
Dear_Sir
Realme представив два нові смартфони
R2 » Чет 21 жов, 2021 10:21
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 жов, 2021 10:21
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.