Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...

Додано: Нед 31 жов, 2021 11:32

moveton, у привата есть еще внутренний лимит на картах, который самостоятельно не увидеть и не изменить. Он как-то высчитывается у них автоматически на основании истории ваших транзакций и изменить его можно только обратившись в поддержку. Если при снятии наличных выходишь за этот невидимый лимит, то банкомат не дает снять денежку и не важно сколько у вас стоит видимый лимит на карте. Мне не дало снять 23 т. хотя на карте стоял лимит 30 т. я был несколько обескуражен таким подходом.

Что касается ограничения на кол-во переводов, то когда наконец в приложении сделают индикацию совершенных/оставшихся или предполагается что клиент должен считать их вручную, чтобы не получилось "приятной" неожиданности?