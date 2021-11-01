Во-первых, как-то у меня не увязывается сочетание "раз" и "накопительное". А, во-вторых,
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Додано: Нед 31 жов, 2021 22:41
Во-первых, как-то у меня не увязывается сочетание "раз" и "накопительное". А, во-вторых,
Додано: Пон 01 лис, 2021 00:03
Ещё раз.
Один из мобильных операторов клиент GPay. GPay - это глобальный агрегатор разных национальных платежных систем, таких как портмоне. Заявка на перевод средств отправляется непосредственно на карточный счёт ПриватБанка мимо Приват24, и который с данного платежа ничего не получает, поэтому и ограничивает лимит на транзакцию. Через Приват24 такого ограничения пока нет.
Додано: Пон 01 лис, 2021 00:06
arheops, ну не знаю, возможно. Я пересказал версию которую мне сообщили в поддержке привата.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:33
Re: Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
На ограничение в 20к за три часа и я наступал, но тогда, насколько я помню, мне сам банкомат написал, что нужно подождать или идти в отделение. А вот сегодня уже в отделении получал и обнаружил, что стало ещё суровее. Раньше помахал паспортом и получил любую сумму. Теперь паспорт отменили, но обязательно принять звонок и ответить единичкой на финансовом телефоне. Не взял этот телефон? Тогда только через пин-код и ограничение, как в банкомате. Видимо, если через код, то в кассе деньги заканчиваются, а если через телефон, то уже нет.
На мистические ограничения, про которые нигде публично не написано, пока ни разу не наступал. Правда, GPay пока пользовался только с Альфой. Она почему-то, хотя ничего не получает, за покупку через GPay ничего не ограничивает, а на большинстве МСС и кэшбека от 0.5% даёт. Но в конце месяца попробую с Привата через GPay заплатить ради интереса.
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