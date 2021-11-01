Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...

Додано: Вів 02 лис, 2021 17:33

На ограничение в 20к за три часа и я наступал, но тогда, насколько я помню, мне сам банкомат написал, что нужно подождать или идти в отделение. А вот сегодня уже в отделении получал и обнаружил, что стало ещё суровее. Раньше помахал паспортом и получил любую сумму. Теперь паспорт отменили, но обязательно принять звонок и ответить единичкой на финансовом телефоне. Не взял этот телефон? Тогда только через пин-код и ограничение, как в банкомате. Видимо, если через код, то в кассе деньги заканчиваются, а если через телефон, то уже нет.



На мистические ограничения, про которые нигде публично не написано, пока ни разу не наступал. Правда, GPay пока пользовался только с Альфой. Она почему-то, хотя ничего не получает, за покупку через GPay ничего не ограничивает, а на большинстве МСС и кэшбека от 0.5% даёт. Но в конце месяца попробую с Привата через GPay заплатить ради интереса.