Олег Гетьман наполягає, що накопичувальна пенсія забезпечить впевненість людини.
Дивися повний текст Експерт назвав переваги накопичувальної пенсії.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 02:53
Експерт назвав переваги накопичувальної пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт назвав переваги накопичувальної пенсії.
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:53
"Также важно, добавил экономист, что средства с пенсионного счета могут быть унаследованы, если человек скончался до выхода на пенсию"
Интересная оговорка. Т.е., если таки дожил, но накопления не израсходовал, то всё равно в доход государства?
Додано: Нед 31 жов, 2021 07:42
Обычный загон.
Даже ежу понятно, что при двузначной годовой инфляции накопительные пенсии - это циничный фарс. А в условиях полностью коррумпированной правоохранительной системы - это вообще превращается в добровольные пожертвования левому дяде на брюлики.
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