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Експерт назвав переваги
накопичувальної пенсії

Експерт назвав переваги накопичувальної пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:53

Експерт назвав переваги накопичувальної пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Олег Гетьман наполягає, що накопичувальна пенсія забезпечить впевненість людини.

Дивися повний текст Експерт назвав переваги накопичувальної пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:53

"Также важно, добавил экономист, что средства с пенсионного счета могут быть унаследованы, если человек скончался до выхода на пенсию"
Интересная оговорка. Т.е., если таки дожил, но накопления не израсходовал, то всё равно в доход государства?
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 07:42

Обычный загон.
Даже ежу понятно, что при двузначной годовой инфляции накопительные пенсии - это циничный фарс. А в условиях полностью коррумпированной правоохранительной системы - это вообще превращается в добровольные пожертвования левому дяде на брюлики.
antey1969
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