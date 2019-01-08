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Finance.ua: Как сохранить и
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Finance.ua: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в...
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:48

Finance.ua: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в...

Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.

Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
D2
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 17:15

Re: Finance.ua: Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в

D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.

Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
Жах, а не стаття, в принципі як і всі. Особливо посмішили фінансові радники, які запропонували розділити 100 тис на валюту і гривню, і гривню 4 частинами інвестувати в в ОВДП. От хотілось би побачити результат інвестування умовно 50 тис. грн. в ОВДП. Один дурень радить, другий дурень записує.
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:50

  Rimlyanin1 написав:
D2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Советы финансовых экспертов во Всемирный день сбережений, который отмечают ежегодно 31 октября
Представим, что у вас собралась сравнительно небольшая сумма – 100 тыс. грн. Эти деньги являются, так сказать, подушкой безопасности в непредвиденных ситуациях или случаях краткосрочного накопления для определенных целей: обучения, приобретение автомобиля или недвижимости и т. д.

Дивися повний текст Как сохранить и заработать на 100 тыс. грн в 2022 году
Жах, а не стаття, в принципі як і всі. Особливо посмішили фінансові радники, які запропонували розділити 100 тис на валюту і гривню, і гривню 4 частинами інвестувати в в ОВДП. От хотілось би побачити результат інвестування умовно 50 тис. грн. в ОВДП. Один дурень радить, другий дурень записує.


ну, может кто-то и задумается :mrgreen:

на 100 тыс считать слава богу легко
депо в УкрКапе 11,5% даст: 9257.5 грн в год
ОВГЗ дадут: 11500 - 1000 брокеру(это поискать еще) -600 (хранение) - 600 (заичсление) = 9300 - т.е. то же, но с куда бОльшим напрягом, ибо реальность будет:
11500-1500-1200-600 = 8200, и то если нигде не споткнуться, а наспотыкаться можно условно на 4500-7000, итого от 11500 останутся рожки да ножки
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 06 лис, 2021 18:42

  cohan написав:итого от 11500 останутся рожки да ножки

Так речь же про доходность, а не про прибыльность :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Нед 07 лис, 2021 10:30

  moveton написав:
  cohan написав:итого от 11500 останутся рожки да ножки

Так речь же про доходность, а не про прибыльность :mrgreen:


вот с миллионом уже веселее, но обычно с у кого свободные такие есть, уже умеют считать
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 20:56

  cohan написав:
ну, может кто-то и задумается :mrgreen:

на 100 тыс считать слава богу легко
депо в УкрКапе 11,5% даст: 9257.5 грн в год
ОВГЗ дадут: 11500 - 1000 брокеру(это поискать еще) -600 (хранение) - 600 (заичсление) = 9300 - т.е. то же, но с куда бОльшим напрягом, ибо реальность будет:
11500-1500-1200-600 = 8200, и то если нигде не споткнуться, а наспотыкаться можно условно на 4500-7000, итого от 11500 останутся рожки да ножки

Да, в ОВГЗ каждый пук и чих платный.
И ещё я читал, что физлицу придётся отчитываться перед налоговой за ОВГЗ, т.е. подавать отчёты. Что далеко не всем подойдёт.
Я использую депозиты, так как не вижу им альтернативы.
А так меня ФГВ страхует и налоговые декларации не нужно подавать фискалам.
Sanyok77
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