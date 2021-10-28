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Що заборонено в
Києві з 1 листопада

Що заборонено в Києві з 1 листопада
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:35

Що заборонено в Києві з 1 листопада

Пропонуємо до обговорення:
У Києві з 00:00 1 листопада встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Дивися повний текст Що заборонено в Києві з 1 листопада.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:35

перевезення пасажирів громадським транспортом – трамваями, тролейбусами, автобусами та маршрутними таксі – у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу;

Еее... я перепрошую, а раніше було дозволено перевезення пасажирів у більшій кількості, ніж передбачено технічною характеристикою транспортного засобу? о_О Тобто коронавірус спонукав до виконання елементарних вимог безпеки? Несподіваний позитив "корони"... Не те щоб хтось дійсно це контролюватиме, але це вже якийсь крок уперед...
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:38

проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.
І навіть вакцинованим не можна? Це ж геніально. Тобто якщо треба в ТРЦ, то можна, а якщо потрібна госпіталізація - чекай завершення карантину? Ну це просто ... як завжди :(
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:42

Интересно будет посмотреть на весь этот коллапс через дня 3.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 12:03

  0mage0 написав:
проведення закладами охорони здоров’я усіх форм власності планових заходів з госпіталізації, крім низки невідкладних та термінових випадків.
І навіть вакцинованим не можна? Це ж геніально. Тобто якщо треба в ТРЦ, то можна, а якщо потрібна госпіталізація - чекай завершення карантину? Ну це просто ... як завжди :(

Тут как раз все логично. Тут дело не в пациентах а врачах. Количество человеко-часов врачей ограничено. Если врач задействован на вакцинации или лечении ковидных, он не может в это же время еще удалять чиряк на жопе. Ну и логично, что борьба с пандемией стоит выше по приоритету.
Можно было сделать более прагматичную схему - каждому дается какое-то количество бесплатных часов врачебного времени, а если надо больше, выкупаешь на аукционе. И каждый своими часами может распоряжаться как хочет. Нет денег - собирай донаты или умирай дома. Тогда може люди больше будут ценить свое здоровья, а хоршие врачи получат больше ЗП.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:53

а налоги платить - не, не запрещено :) ?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:18

  ssnet написав:Можно было сделать более прагматичную схему - каждому дается какое-то количество бесплатных часов врачебного времени, а если надо больше, выкупаешь на аукционе. И каждый своими часами может распоряжаться как хочет. Нет денег - собирай донаты или умирай дома. Тогда може люди больше будут ценить свое здоровья, а хоршие врачи получат больше ЗП.

Вся суть социальной медицины, что все сбрасываются и всем "бесплатно" по потребности. Если ограничивать, то нафига вообще сбор налогов на неё и перераспределение врачам? Пусть уже будет вся коммерческой. Правда, и сейчас даже в теории далеко не всё можно бесплатно получить.
moveton
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