В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів Apple — 14 та 16 дюймових MacBook Pro з новими потужними чіпами M1 Pro та M1 Max.
Дивися повний текст В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів Apple: названо ціни.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:36
В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів...
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Дивися повний текст В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів Apple: названо ціни.
Додано: Суб 13 лис, 2021 19:53
А 122000 грн это 10 зарплат? А сколько остатков от зарплаты? Это если комуналку не платить и не кушать, то за год можно себе позволить вместо шортов, сложить одну половинку на жопе другую на причинном месте и говорить всем, что у тебя там терабайт памяти без видеокарты.
Додано: Пон 15 лис, 2021 16:16
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