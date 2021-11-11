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В Україні розпочинаються
продажі нових комп'ютерів...

В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:36

В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів Apple — 14 та 16 дюймових MacBook Pro з новими потужними чіпами M1 Pro та M1 Max.

Дивися повний текст В Україні розпочинаються продажі нових комп'ютерів Apple: названо ціни.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лис, 2021 11:35

У ноута за 4к баксов нет видяхи, да?
vodichka_matic
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 14:48

  vodichka_matic написав:У ноута за 4к баксов нет видяхи, да?

Ага :D
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 19:53

А 122000 грн это 10 зарплат? А сколько остатков от зарплаты? Это если комуналку не платить и не кушать, то за год можно себе позволить вместо шортов, сложить одну половинку на жопе другую на причинном месте и говорить всем, что у тебя там терабайт памяти без видеокарты.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 16:16

  vodichka_matic написав:У ноута за 4к баксов нет видяхи, да?

Про М1 архітектуру взагалі пробували читати? там еквівалент 3080 мобільної, тільки в рази менше електрики бере
dinozavrik
 
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